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Cyhra

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Второй альбом CYHRA «почти готов»



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На недавнем шоу NAMM в Калифорнии вокалист CYHRA vocalist Jake E (ex-AMARANTHE) в интервью для Heavy New York рассказал о прогрессе в работе над новым альбомом: «Он почти готов. Мы его записали. Мы уже один раз сделали сведение. Сейчас мы делаем пересведение, потому что хотим сделать его немного круче. Процесс немного затянулся, но мы очень довольны результатом».

Новый альбом должен выйти в этом году на Spinefarm Records.



CYHRA




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