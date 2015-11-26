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Cyhra

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25 июл 2017 : 		 Первый концерт CYHRA пройдет в октябре

13 мар 2017 : 		 Бывшие участники AMARANTHE, IN FLAMES в CYHRA

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Бывший гитарист IN FLAMES пропустит выступления CYHRA



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Jesper Strömblad пропустит оставшиеся концерты группы CYHRA в 2018 году — его место займёт Marcus Sunesson из ENGEL.

«По личным причинам, связанным с семьёй, я до конца года не смогу принимать участие в деятельности CYHRA. Мне нужно сконцентрировать внимание на личных проблемах и здоровье семьи. И поэтому я не смогу отдаваться группе на те сто процентов, которые для этого требуются.

И я буду крайне признателен за сохранение моего личного пространства в это время.

Я очень рад, что наш друг и отличный гитарист Marcus Sunesson из ENGEL может заменить меня на предстоящих концертах CYHRA. Пожалуйста, поприветствуйте его с распростёртыми объятиями и подарите ему любовь и уважение, которые вы все подарили мне.

В следующем году я вернусь с заряженным сердцем и душой, и мне не терпится вернуться на гастроли, чтобы исполнить песни из нашего нового альбома, которыми я очень горжусь!

Я вернусь».

Музыканты CYHRA также опубликовали своё сообщение:

«Мы совершенно точно будем скучать по нашему хорошему другу Jesper'у, пока его какое-то время не будет с нами. Тем не менее, мы знаем, что он вернётся очень скоро, готовый броситься в бой со своими убийственными риффами и мелодиями, и, скорее всего, более татуированным, чем когда-либо!

Marcus уже отыграл с нами несколько концертов и проделал потрясающую работу. Мы ощущаем, что он уже стал частью большой семьи CYHRA.

У нас осталось два концерта в этом году (в Швеции — 30 ноября в Эскильстуне и 1 декабря в Стокгольме), и они будут потрясающими, как и всегда.

2019 год будет для нас грандиозным, так как будет выпущен наш второй альбом, и мы планируем (наконец-то!) гастроли по всему миру.

Пожалуйста, приходите и хорошо проводите время и общайтесь с нами.

До скорой встречи на гастролях!»



Former IN FLAMES Guitarist JESPER STRГ–MBLAD Sitting Out CYHRA Shows To Focus On Family



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