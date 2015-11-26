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Cyhra

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6 май 2021 : 		 Новая песня гитариста CYHRA

11 янв 2021 : 		 Новая песня гитариста CYHRA

18 сен 2020 : 		 Вокалист CYHRA исполняет "Never Enough"

22 июн 2020 : 		 Обучающее видео от CYHRA

21 июн 2020 : 		 Обучающее видео от CYHRA

8 июн 2020 : 		 Обучающее видео от CYHRA

8 май 2020 : 		 Рассказ о создании альбома CYHRA

26 мар 2020 : 		 Новое видео CYHRA

23 дек 2019 : 		 Гитариста CYHRA во время депрессии поддержали все участники

20 дек 2019 : 		 Обучающее видео от CYHRA

19 дек 2019 : 		 Вокалист CYHRA: «Хочу, чтобы IRON MAIDEN нас разогревали»

6 дек 2019 : 		 Обучающее видео от CYHRA

18 ноя 2019 : 		 Обучающее видео от CYHRA

18 ноя 2019 : 		 CYHRA исполнили две новых песни вживую

9 ноя 2019 : 		 Рассказ о записи альбома CYHRA

5 ноя 2019 : 		 Обучающее видео от CYHRA

29 окт 2019 : 		 Трейлер нового альбома CYHRA

24 окт 2019 : 		 Обучающее видео CYHRA

22 окт 2019 : 		 JESPER STRÖMBLAD не поедет в тур с CYHRA

21 окт 2019 : 		 Видео с текстом от CYHRA

10 окт 2019 : 		 Трейлер нового альбома CYHRA

28 сен 2019 : 		 Новое видео CYHRA

3 сен 2019 : 		 Вокалист CYHRA исполняет SIX:A.M.

28 авг 2019 : 		 CYHRA на Nuclear Blast

8 июл 2019 : 		 Вокалист CYHRA записал кавер на хит 30 SECONDS TO MARS

10 фев 2019 : 		 Второй альбом CYHRA «почти готов»
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|||| 6 май 2021

Новая песня гитариста CYHRA



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Гитарист CYHRA Euge Valovirta представил сингл, "The Bad Boy", который будет включен во вторую сольную работу.

CYHRA Guitarist EUGE VALOVIRTA Gearing Up To Release Second Solo Album; New Single "The Bad Boy" Available For Pre-Save



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