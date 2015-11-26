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все новости группы
Cyhra
Швеция
Melodic Metal
Modern Metal
http://www.cyhra.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/CyHraofficial/
6 май 2021
:
Новая песня гитариста CYHRA
11 янв 2021
:
Новая песня гитариста CYHRA
18 сен 2020
:
Вокалист CYHRA исполняет "Never Enough"
22 июн 2020
:
Обучающее видео от CYHRA
21 июн 2020
:
Обучающее видео от CYHRA
8 июн 2020
:
Обучающее видео от CYHRA
8 май 2020
:
Рассказ о создании альбома CYHRA
26 мар 2020
:
Новое видео CYHRA
23 дек 2019
:
Гитариста CYHRA во время депрессии поддержали все участники
20 дек 2019
:
Обучающее видео от CYHRA
19 дек 2019
:
Вокалист CYHRA: «Хочу, чтобы IRON MAIDEN нас разогревали»
6 дек 2019
:
Обучающее видео от CYHRA
18 ноя 2019
:
Обучающее видео от CYHRA
18 ноя 2019
:
CYHRA исполнили две новых песни вживую
9 ноя 2019
:
Рассказ о записи альбома CYHRA
5 ноя 2019
:
Обучающее видео от CYHRA
29 окт 2019
:
Трейлер нового альбома CYHRA
24 окт 2019
:
Обучающее видео CYHRA
22 окт 2019
:
JESPER STRÖMBLAD не поедет в тур с CYHRA
21 окт 2019
:
Видео с текстом от CYHRA
10 окт 2019
:
Трейлер нового альбома CYHRA
28 сен 2019
:
Новое видео CYHRA
3 сен 2019
:
Вокалист CYHRA исполняет SIX:A.M.
28 авг 2019
:
CYHRA на Nuclear Blast
8 июл 2019
:
Вокалист CYHRA записал кавер на хит 30 SECONDS TO MARS
10 фев 2019
:
Второй альбом CYHRA «почти готов»
3 дек 2018
:
Бывший гитарист IN FLAMES пропустит выступления CYHRA
27 ноя 2018
:
CYHRA записали второй альбом
19 сен 2018
:
CYHRA выпустили сингл
22 авг 2018
:
CYHRA приступили к записи
14 июл 2018
:
Новый сингл гитариста CYHRA
3 май 2018
:
Из CYHRA ушел басимст
27 апр 2018
:
Профессиональное видео акустического исполнения CYHRA
30 мар 2018
:
Гитарное прохождение песни CYHRA
23 мар 2018
:
Гитарист SABATON присоединился на сцене к CYHRA
9 фев 2018
:
Новое видео CYHRA
1 фев 2018
:
Акустика от CYHRA
29 окт 2017
:
Видео с первого концерта CYHRA
13 окт 2017
:
Новая песня CYHRA
30 сен 2017
:
Бывший гитарист SHINING в CYHRA
8 сен 2017
:
Новое видео CYHRA
26 авг 2017
:
Новая песня CYHRA
25 июл 2017
:
Первый концерт CYHRA пройдет в октябре
13 мар 2017
:
Бывшие участники AMARANTHE, IN FLAMES в CYHRA
6 май 2021
Новая песня гитариста
CYHRA
Гитарист CYHRA Euge Valovirta представил сингл, "The Bad Boy", который будет включен во вторую сольную работу.
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).