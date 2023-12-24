Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 50
*Фигурки PANTERA выйдут весной 29
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 29
*Новое видео DORO 22
*TOMAS HAAKE о музыкантах, которым нравится MESHUGGAH 20
*Лидер MEGADETH о дороговизне туров: «Больше невозможно попас... 19
*Умер отец барабанщика METALLICA 17
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST назвал худший альбом группы 17
*TED NUGENT: «Тэйлор Свифт ни рыба ни мясо» 16
*SLIPKNOT целиком исполнят первый альбом 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 50
*Фигурки PANTERA выйдут весной 29
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 29
*Новое видео DORO 22
*TOMAS HAAKE о музыкантах, которым нравится MESHUGGAH 20
[= ||| все новости группы



*

Cyhra

*



24 дек 2023 : 		 Гитарист CYHRA обучает исполнению песни EXTREME

7 ноя 2023 : 		 Демонстрационное видео от CYHRA

23 окт 2023 : 		 Демонстрационное видео от CYHRA

16 сен 2023 : 		 Демонстрационное видео от CYHRA

28 авг 2023 : 		 Видео с релиз-вечеринки CYHRA

25 авг 2023 : 		 Демонстрационное видео от CYHRA

21 авг 2023 : 		 Новое видео CYHRA

14 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления CYHRA

7 авг 2023 : 		 Вокалист CYHRA против поборов на площадках: «Ну и бл...й же мир!»

5 авг 2023 : 		 Гитарист CYHRA обучает исполнению песни ANTHRAX

21 июл 2023 : 		 Демонстрационное видео от CYHRA

14 июл 2023 : 		 Новое видео CYHRA

9 июн 2023 : 		 Новое видео CYHRA

2 апр 2023 : 		 Гитарист CYHRA обучает исполнению песни METALLICA

14 мар 2023 : 		 Гитарист CYHRA исполняет новый EXTREME

18 фев 2023 : 		 Гитарист CYHRA обучает исполнению песни MÖTLEY CRÜE

19 янв 2023 : 		 CYHRA репетируют

31 дек 2022 : 		 JESPER STRÖMBLAD остаётся важной частью CYHRA

29 ноя 2022 : 		 Как добиться классического звука IN FLAMES? Отвечает гитарист CYHRA

3 сен 2022 : 		 Новое видео CYHRA

31 май 2022 : 		 CYHRA репетируют

10 янв 2022 : 		 Гитарист CYHRA выпустил сольный трек

8 янв 2022 : 		 Гитарист CYHRA обучает исполнению песни OZZY

22 ноя 2021 : 		 Гитарист CYHRA обучает исполнению песни OZZY

4 окт 2021 : 		 Гитарист CYHRA обучает исполнению песни OZZY

7 сен 2021 : 		 Гитарист CYHRA обучает исполнению песни OZZY
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист CYHRA обучает исполнению песни EXTREME



zoom
В видео, опубликованном ниже, гитарист CYHRA Euge Valovirta обучает исполнению композиции EXTREME 'Warheads'

CYHRA Guitarist EUGE VALOVIRTA Pays Homage To EXTREME's NUNO BETTENCOURT With




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

24 дек 2023
L
LU---
Блять.....сейчас это Нормально
Чел,который Вообще с трудом играет на гитаре
обучает тому,чего он даже понять не может .....ссука ЛОХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

просмотров: 136

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом