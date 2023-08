14 авг 2023



Профессиональное видео с выступления CYHRA



Профессиональное видео с выступления CYHRA, которое состоялось в рамках Bloodstock Open Air 2022, доступно для просмотра ниже:



"I Am The One"

"Letter To Myself"

"Dreams Gone Wrong"

"Man Of Eternal Rain"

"Battle From Within"

"Ready To Rumble"

"Karma"

"Out Of My Life"







