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Вокалист CYHRA против поборов на площадках: «Ну и бл...й же мир!»



Jake E в недавней беседе высказался по теме поборов на площадках:



«На самом деле я участвую в борьбе против всего этого вместе с Lord'ом Ahriman'ом [из DARK FUNERAL]. Мы с Ahriman'ом много спорили по этому поводу или, точнее, противостояли этому. Это такая ж*па, что компании могут приходить, заключать сделки с площадками и говорить: "Мы единственные, кому разрешено продавать атрибутику на этой площадке", а группы, которые приезжают, должны платить долю. Вы даже не имеете права продавать товар сами, вы должны позволить кому-то другому делать это. И они берут 30 процентов плюс налог, то есть как группа вы обычно ставите... Если напечатать что-то стоит 10 долларов, вам придётся добавить в три раза больше, так что вы продадите это за 30. Но если кто-то отнимает 30 процентов плюс налог, то, вернувшись домой, вы всё равно должны заплатить налоги с той же суммы, которую вы обычно и платите дома. Таким образом, вы получаете прибыль лишь от 25–30 процентов общей массы мерча, того, что вы сделали, что вы напечатали, и в итоге вы теряете деньги на этой чёртовой истории. И я полагаю, что это бл$$$кий мафиозный метод, и я нахожу его чертовски мерзким.



Однажды я был в туре по Италии, и в Италии этими вопросами реально занимается мафия. Мы гастролировали с HAMMERFALL. Мы отказались продавать мерч в помещении. Мы вышли на улицу и продавали атрибутику с грузовика. А на другой стороне улицы стояли торговцы, продававшие левоту. Приехала полиция, и мы говорим полицейским: "Они продают наши нелегальные футболки на другой стороне улицы. Не могли бы вы сказать им, чтобы они ушли нахрен?" А полиция подходит к нам и говорит: "Можно посмотреть ваше разрешение на продажу на улице?" А у нас разрешения не было, а у продавцов на другой стороне оно было. Так что нам пришлось закрыть свой магазин, а эти могли продолжать. Так что это просто хреновый мир — абсолютно бл$$$кий!»







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