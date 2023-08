28 авг 2023



Видео с релиз-вечеринки CYHRA



Видео с релиз-вечеринки альбома CYHRA The Vertigo Trigger, которая проходила 18 августа в клубе Valand:



"Ashlight"

"Let's Have My Story Told"

"Letter to Myself"

"Bye Bye Forever"

"I Am the One"

"1,000,000 Fahrenheit"

"Karma"

"Heartrage"

"Battle From Within"

"Ready to Rumble"

"Life Is A Hurricane"

"Live A Little"

"If I"

"Here to Save You"

"Dreams Gone Wrong"

"Out of My Life"







