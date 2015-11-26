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Cyhra

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Новая песня гитариста CYHRA



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Гитарист CYHRA Euge Valovirta записал инструментальную композицию "A Song For An Absent Friend" — трек появился вскоре после известий о смерти Алекси Лайхо.

«Этот трек в память об Алекси и тех, кто ушёл из жизни. Он также посвящён моему дедушке, которого не стало некоторое время назад. Я начал работать над этим треком сразу после его смерти и вернулся к нему сейчас, потому что чувствовал, что "мне как-то нужно выразить свои чувства". Так что я закончил трек, всё сам снял и играл от души...

Не могу этого объяснить, но игра на гитаре меня успокаивает и позволяет чувствовать себя лучше. Я не был близок с Алекси, но каждый раз, когда мы пересекались, мы отлично проводили время. Будь то запись для пластинок друг друга, в рамках каких-то мастер-классов, на случайных выступлениях или просто на тусовках. Он был одним из самых милых и приятных людей из всех, кого я встречал, и так несправедливо, что его больше нет с нами».

CYHRA Guitarist EUGE VALOVIRTA -



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