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Новая песня гитариста CYHRA



Гитарист CYHRA Euge Valovirta записал инструментальную композицию "A Song For An Absent Friend" — трек появился вскоре после известий о смерти Алекси Лайхо.



«Этот трек в память об Алекси и тех, кто ушёл из жизни. Он также посвящён моему дедушке, которого не стало некоторое время назад. Я начал работать над этим треком сразу после его смерти и вернулся к нему сейчас, потому что чувствовал, что "мне как-то нужно выразить свои чувства". Так что я закончил трек, всё сам снял и играл от души...



Не могу этого объяснить, но игра на гитаре меня успокаивает и позволяет чувствовать себя лучше. Я не был близок с Алекси, но каждый раз, когда мы пересекались, мы отлично проводили время. Будь то запись для пластинок друг друга, в рамках каких-то мастер-классов, на случайных выступлениях или просто на тусовках. Он был одним из самых милых и приятных людей из всех, кого я встречал, и так несправедливо, что его больше нет с нами».







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