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*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 62
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 16
*Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
*MARTY FRIEDMAN намекает 8
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Cyhra

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Гитарист CYHRA исполняет новый EXTREME



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В видео, опубликованном ниже, гитарист CYHRA Euge Valovirta обучает исполнению песни EXTREME Rise.

CYHRA Guitarist EUGE VALOVIRTA Shares Playthrough / Production Video Of EXTREME Comeback Single "Rise"




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