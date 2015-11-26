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CYHRA записали второй альбом
Лидер группы CYHRA, вокалист Jake E в разговоре с Dhaka Tribune подтвердил, что группа завершила запись второго альбома, выход которого намечен на начало 2019 года на Spinefarm Records. За сведение и мастеринг отвечал Jacob Hansen (VOLBEAT, AMARANTHE).
Относительно авторства песен на новом диске Jake сказал:
«Я основной автор текстов, но на этом альбоме использованы и идеи других участников. Euge [Valovirta, гитара; ex-SHINING] и Jesper [Strömblad, гитара; ex-IN FLAMES] отвечают за соло, обычно именно мы сочиняем песни. Euge проделал отличную работу над песнями к этому альбому, и мы с ним как-то сели и написали для диска три песни».
В отличие от первого альбома, на котором можно было услышать бас Peter'a Iwers'a, в записи этого альбома принимал участие Mr. ASUS.
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