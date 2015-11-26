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*Гитарист GOJIRA: «Не ели бы животных — не было бы пандемии» 37
*Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбо... 24
*Новое видео KK'S PRIEST 24
*Видео с текстом от HELLOWEEN 17
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Cyhra

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22 июн 2021 : 		 Новая песня гитариста CYHRA

8 июн 2021 : 		 Новая песня гитариста CYHRA

25 май 2021 : 		 Новая песня гитариста CYHRA

24 май 2021 : 		 Новое видео от гитариста CYHRA

6 май 2021 : 		 Новая песня гитариста CYHRA

11 янв 2021 : 		 Новая песня гитариста CYHRA

18 сен 2020 : 		 Вокалист CYHRA исполняет "Never Enough"

22 июн 2020 : 		 Обучающее видео от CYHRA

21 июн 2020 : 		 Обучающее видео от CYHRA

8 июн 2020 : 		 Обучающее видео от CYHRA

8 май 2020 : 		 Рассказ о создании альбома CYHRA

26 мар 2020 : 		 Новое видео CYHRA

23 дек 2019 : 		 Гитариста CYHRA во время депрессии поддержали все участники

20 дек 2019 : 		 Обучающее видео от CYHRA

19 дек 2019 : 		 Вокалист CYHRA: «Хочу, чтобы IRON MAIDEN нас разогревали»

6 дек 2019 : 		 Обучающее видео от CYHRA

18 ноя 2019 : 		 Обучающее видео от CYHRA

18 ноя 2019 : 		 CYHRA исполнили две новых песни вживую

9 ноя 2019 : 		 Рассказ о записи альбома CYHRA

5 ноя 2019 : 		 Обучающее видео от CYHRA

29 окт 2019 : 		 Трейлер нового альбома CYHRA

24 окт 2019 : 		 Обучающее видео CYHRA

22 окт 2019 : 		 JESPER STRÖMBLAD не поедет в тур с CYHRA

21 окт 2019 : 		 Видео с текстом от CYHRA

10 окт 2019 : 		 Трейлер нового альбома CYHRA

28 сен 2019 : 		 Новое видео CYHRA
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Новая песня гитариста CYHRA



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Гитарист CYHRA Euge Valovirta представил сингл "A Song For An Absent Friend", который будет включён во вторую сольную работу, носящую название "Shooting From The Hip", релиз которой намечен на тридцатое июня.

CYHRA Guitarist EUGE VALOVIRTA Releases "A Song For An Absent Friend" From Forthcoming Solo Album - "This One Is For Alexi..."



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