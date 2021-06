сегодня



DARK TRANQUILLITY получили шведский Грэмми



DARK TRANQUILLITY были удостоены Swedish Grammis (шведский аналог Грэмми) в категории "Best Hard Rock/Metal". Список претендентов был следующим:



* DARK TRANQUILLITY - "Moment"



* HÄLLAS - "Conundrum"



* LUCIFER - "Lucifer III"



* NECROPHOBIC - "Dawn Of The Damned"



* VAMPIRE - "Rex"







