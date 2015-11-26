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Вокалист DARK TRANQUILLITY заявил, что новый альбом близок по настроению к "Projector"



Вокалист DARK TRANQUILLITY Mikael Stanne дал интервью для Dead Rhetoric. Несколько отрывков из беседы приведены ниже.



Каково это было — сочинять альбом без [гитариста-основателя] Niklas'a [Sundin'a]?



«Это было странно. Во время работы над альбомом "Atoma" он также отсутствовал, так как именно тогда он начал фокусироваться на том, чем хотел заниматься, и из-за этого было трудно создавать альбом. Так что нам уже тогда пришлось взять бразды правления в свои руки больше, чем обычно. Так что, начав работу над новым альбомом, с учётом того, что у нас теперь есть Chris [Amott] и Johan [Reinholdz], мы должны были использовать их таланты и манеру игры и мышления. Но у нас также было готово много песен. Так что была некая отправная точка, и мы изначально знали, в каком направлении двигаться. Йохан и Крис занимались интерпретацией песен, и у нас не было расписания — мы не торопились и совсем не спешили. Мы перепробовали много всего, чтобы посмотреть, как это сработает, и проходили по материалу по многу раз, чтобы оставить некоторые вещи открытыми для интерпретации, но при этом оставались верными тому, чем по своей сути является звучание DARK TRANQUILLITY. Так что было странно и необычно не иметь привычного комфорта, но Martin Brändström [клавишные] вырос в своей ипостаси ещё больше с этим альбомом. Он взял на себя намного больше ответственности, когда дело доходит до того, чтобы все были на одной волне, сохраняя песни сфокусированными и сильными. Он позаботился о том, чтобы песни соответствовали правилам и идеям, о которых мы говорим. Martin заслужил благодарность за то, что справился со всем этим и держал всё под контролем».



Что Johan и Chris привносят в DARK TRANQUILLITY?



«Некую энергию, свежий взгляд на сочинение песен. Они могут быть воодушевлены и так же критичны ко всему, как и мы. Это помогло сделать эти песни такими, какими мы хотели бы их видеть. Иногда Johan делал что-то, что мы считали фантастическим, но это нам не подходило, или иногда Chris делал что-то фантастическое, но на самом деле это не было похоже на D.T., — это была необычная кураторская работа. Но это всё было в положительном ключе, чтобы сохранить то, о чём мы говорим. Но наличие свежих ушей и рук, которые помогли справиться с материалом, действительно открыло новые возможности, когда речь идёт о сочинении и записи в будущем, а также о том, чтобы исполнять эти песни вживую».



Вы много бывали в турах последние несколько лет, дал ли коронавирус время расслабиться? Варил ли ты домашнее пиво?



«Да [смеётся], что ещё я могу сделать? Я много пил, много варил. Я бы не сказал, что это расслабляет, так как мы были заняты. Но ты можешь быть гораздо более расслабленным, когда думаешь о предстоящих делах. Не нужно волноваться или торопиться. Тебе не нужно испытывать этот стресс — например, судорожно заканчивать что-то делать перед поездкой в тур. Теперь мы можем просто сосредоточиться на альбоме и двигаться дальше. Нам не нужно было планировать весь год наперёд. Я думаю, это дало нам другое ощущение в студии. Потом, на полпути, мы поняли, что нам не нужно было выпускать его тогда, когда мы изначально собирались. Мы могли заниматься им ещё месяц. Это дало нам больше возможностей и позволило сделать больше. Мы могли бы расслабиться, но я не хочу этого. Я хочу, чтобы был план тура со дня выхода альбома, чтобы мы могли путешествовать, видеть людей и выступать. Заниматься всем этим. Но это было очень творческое время для группы. Мы потратили гораздо больше времени на сочинение, аранжировку и продюсирование, чем обычно. Так что в этом отношении это было на пользу. Я был более продуктивным в этом году, чем когда-либо. В общем, я очень рад, что у нас есть такая работа, даже если мы полагаемся на аудиторию и гастроли. С тех пор как мы посвятили этот год записи альбома, в любом случае, мало что изменилось. Мы отменили около 65 концертов, но, надеюсь, когда всё это закончится, мы сможем вернуться и начать всё сначала. Это беспокоит и тревожит, и это заставляет ощущать себя несчастным, но я стараюсь наслаждаться тем, что есть, прямо сейчас. Получать от этого максимум удовольствия, и сказать "да" тем вещам, от которых я обычно отказываюсь. Вещам, которые я не смог бы сделать, если бы был занят чем-то другим. Я могу заниматься тем, что мне кажется интересным, крутым или сложным».



На новом альбоме присутствует меланхолия, как и чистый вокал. Время от времени появляется приятное ощущение, как от "Projector".



«Круто, да, возможно. Этот альбом ближе к "Projector", чем к любому из наших предыдущих альбомов. Когда мы чувствуем, что у нас есть время или возможность обратиться к меланхолии, это делает работу интересной в творческом плане. У нас была возможность сделать предварительную работу над песнями для всего альбома и создать даже больше песен, просто попробовать. Мы могли поиграть с ними, менять их, попросить Johan'a переписать песню, а затем делать это снова и снова. Роскошь иметь до пяти разных версий песен и выбирать лучшие части и микшировать/сопоставлять их так, чтобы у нас были правильное ощущение и энергия для каждой песни. Это действительно нам помогло в этот раз».



Новый альбом группы, получивший название "Moment", выйдет 20 ноября на Century Media Records. Материал был записан в студиях Nacksving и Rogue Music под руководством клавишника коллектива, а мастеринг и сведение провёл Йенс Богрен в Fascination Street Studios.































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