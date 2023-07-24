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Dark Tranquillity

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CHRISTOPHER AMOTT покинул DARK TRANQUILLITY



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Christopher Amott: «Привет всем. Я принял решение покинуть DARK TRANQUILLITY. Между нами нет никаких разногласий, но мне пора сосредоточиться на новой музыке, которой я очень горжусь! Я хотел бы поблагодарить ребят (и фэнов!) за все годы отличных концертов и пожелать им всего самого лучшего. Увидимся со всеми вами в ближайшее время!»

Несколько часов спустя DARK TRANQUILLITY опубликовали следующее заявление по поводу ухода:

«Мы с грустью сообщаем, что Chris Amott покидает группу, чтобы продолжить свой собственный музыкальный путь. Для нас было честью и удовольствием играть с ним, и мы расстаемся по-дружески. В ближайшее время его заменит потрясающий шреддер Joey Concepcion, который присоединится к нам до конца лета.

Наша миссия остается прежней - исследовать состояние меланхолии, которая соседствует с яростью. Путь, пройденный всеми участниками DARK TRANQUILLITY - прошлыми и настоящими. Возможно, на сцене появятся новые лица, но в нашей большой семье многое осталось прежним. Niklas Sundin все также задает нашу визуальную тональность, а Martin Henriksson все также является нашим менеджером.

Следующей нашей задачей будет запись нашего 13-го альбома осенью этого года. Мы очень рады готовому материалу и не можем дождаться момента, когда сможем представить его всем вам!»




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КомментарииСкрыть/показать 8 )

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24 июл 2023
AnyMetalYouLike
Быстро, однако.
24 июл 2023
olly71
Вполне ожидаемо .С самого начала было понятно что DT не его группа и он здесь временно. DARK TRANQUILLITY уже как бы пора распускать так как состава там нормального сейчас нет а у их лидера есть хорошая работа на стороне более интересная. Не удивлюсь если это будет их прощальный альбом.
24 июл 2023
N
Nepalcev
olly71, конечно, ожидаемо. Кристофер свалил даже из именитой группы родного брата. Рулил собственной, записав 5 альбомов плюс три сольника. Явно ему там было тесно, чай не Бродерик.
24 июл 2023
ElectricRetard
>потрясающий шреддер Joey Concepcion
Мне кажется шреддер, это последнее что нужно этой группе. Ну да похуй, буду надеяться, что контроль Микаэля над творческим процессом не даст ДТ превратиться хер пойми во что.
Да и хоть это моя любимая группа, они в целом уже записали столько отличных альбомов, что даже если они вообще перестанут писать новую музыку, будет норм. Это лучше чем скатиться в совсем лютый конвеер.
24 июл 2023
N
Nepalcev
ElectricRetard, пишут же, что замена временная, для концертов. Самое интересное, что этот шреддер играл в группе Эмотта Armageddon последние 5 лет, записав с ним два альбома. Видимо сам Кристофер его и предложил.
24 июл 2023
ElectricRetard
Nepalcev, ну, будем надеяться. Лишь бы на альбом гитарная мастурбация не попала.
Like!1
24 июл 2023
A
Alisher
Группа изжила себя, надо распускать, пока не превратились в посмешище. Достойно уйти со сцены - то надо яйца иметь
24 июл 2023
d
deePress
пригласили бы Энегелина, он всё равно с Микаэлем в THE играет, а от Engel давно ничего путного слышно не было

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