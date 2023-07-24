CHRISTOPHER AMOTT покинул DARK TRANQUILLITY

Christopher Amott: «Привет всем. Я принял решение покинуть DARK TRANQUILLITY. Между нами нет никаких разногласий, но мне пора сосредоточиться на новой музыке, которой я очень горжусь! Я хотел бы поблагодарить ребят (и фэнов!) за все годы отличных концертов и пожелать им всего самого лучшего. Увидимся со всеми вами в ближайшее время!»
Несколько часов спустя DARK TRANQUILLITY опубликовали следующее заявление по поводу ухода:
«Мы с грустью сообщаем, что Chris Amott покидает группу, чтобы продолжить свой собственный музыкальный путь. Для нас было честью и удовольствием играть с ним, и мы расстаемся по-дружески. В ближайшее время его заменит потрясающий шреддер Joey Concepcion, который присоединится к нам до конца лета.
Наша миссия остается прежней - исследовать состояние меланхолии, которая соседствует с яростью. Путь, пройденный всеми участниками DARK TRANQUILLITY - прошлыми и настоящими. Возможно, на сцене появятся новые лица, но в нашей большой семье многое осталось прежним. Niklas Sundin все также задает нашу визуальную тональность, а Martin Henriksson все также является нашим менеджером.
Следующей нашей задачей будет запись нашего 13-го альбома осенью этого года. Мы очень рады готовому материалу и не можем дождаться момента, когда сможем представить его всем вам!»
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Мне кажется шреддер, это последнее что нужно этой группе. Ну да похуй, буду надеяться, что контроль Микаэля над творческим процессом не даст ДТ превратиться хер пойми во что.
Да и хоть это моя любимая группа, они в целом уже записали столько отличных альбомов, что даже если они вообще перестанут писать новую музыку, будет норм. Это лучше чем скатиться в совсем лютый конвеер.