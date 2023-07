сегодня



CHRISTOPHER AMOTT покинул DARK TRANQUILLITY



Christopher Amott: «Привет всем. Я принял решение покинуть DARK TRANQUILLITY. Между нами нет никаких разногласий, но мне пора сосредоточиться на новой музыке, которой я очень горжусь! Я хотел бы поблагодарить ребят (и фэнов!) за все годы отличных концертов и пожелать им всего самого лучшего. Увидимся со всеми вами в ближайшее время!»



Несколько часов спустя DARK TRANQUILLITY опубликовали следующее заявление по поводу ухода:



«Мы с грустью сообщаем, что Chris Amott покидает группу, чтобы продолжить свой собственный музыкальный путь. Для нас было честью и удовольствием играть с ним, и мы расстаемся по-дружески. В ближайшее время его заменит потрясающий шреддер Joey Concepcion, который присоединится к нам до конца лета.



Наша миссия остается прежней - исследовать состояние меланхолии, которая соседствует с яростью. Путь, пройденный всеми участниками DARK TRANQUILLITY - прошлыми и настоящими. Возможно, на сцене появятся новые лица, но в нашей большой семье многое осталось прежним. Niklas Sundin все также задает нашу визуальную тональность, а Martin Henriksson все также является нашим менеджером.



Следующей нашей задачей будет запись нашего 13-го альбома осенью этого года. Мы очень рады готовому материалу и не можем дождаться момента, когда сможем представить его всем вам!»





View this post on Instagram















View this post on Instagram

















+1 -0



( 8 ) просмотров: 1096