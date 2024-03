Вокалист DARK TRANQUILLITY о том, как группа KREATOR сподвигла его на занятия музыкой

сегодн€



¬окалист DARK TRANQUILLITY о том, как группа KREATOR сподвигла его на зан€ти€ музыкой



¬ интервью BraveWords вокалист Dark Tranquillity и The Halo Effect Mikael Stanne рассказал о моменте, который изменил его жизнь, когда он решил, что музыка станет его карьерой:



Ђћай 1989-го в √етеборге. ћесто под названием Kåren. ¬ыступали Kreator, и € был очень взволнован. Ёто было потр€сної.



акой альбом... "Pleasure To Kill"?



ЂЌет, "Extreme Aggression". ак раз когда он вышелї.



√рандиозна€ пластинка Epic Records. Ёто был важный момент дл€ трэш-металла, когда крупный лейбл подписал контракт с Kreator.



Ђƒа, € пошЄл на концерт, и это было самое крутое, что € когда-либо видел. я сто€л сзади. ћы только начинали музицировать, и € думал о том, чтобы купить гитару. ѕотом € увидел Tritze Ч оригинального второго гитариста. » € подумал: "я хочу заниматьс€ Ё“»ћ". огда ты (имитирует тремоло) и тр€сЄшь головой всЄ шоу, не забот€сь ни о чЄм. "јга. Ёто то, что € хочу делать". ј через два мес€ца мы создали группу. Ѕыло волшебно увидеть Kreator, особенно в нашем родном городе, на площадке, которую мы знали. ѕотому что все группы играли в —токгольме, опенгагене или где-то ещЄ Ч где-то близко, но не в √Єтеборге. ѕоэтому, когда у нас устраивали крутые экстремальные металл-шоу, это было просто умопомрачительно. » то шоу стало дл€ мен€ началом. ¬ 19 лет или около того € пошЄл в художественный класс и создал макет, использовав материалы из "Extreme Aggression", потому что это довольно стильный альбом. я сделал всЄ это и получил какую-то награду в классе. ¬ моей средней школе, в кафетерии или где-то ещЄ, в обеденном зале, на стене годами висело то, что € сделал по мотивам "Extreme Aggression". “ак что € очень горжусь этим моментомї.



ј Mille об этом знает?



ЂЌетї.



¬ы с ними встречались?



Ђƒа, да, мы гастролировали вместе. я рассказывал Mille много постыдных вещей. ќднажды € позвонил ему, когда мне было 14 летї.



¬ы позвонили ему?



Ђƒа. огда он жил с родител€ми. я хотел узнать текст песни "Flag Of Hate", потому что мы хотели сделать кавер, когда только начинали. я позвонил ему, чтобы спросить о тексте, а он сказал: "я не помню". ј потом повесил трубкуї.







+2 -0



( 4 ) просмотров: 583