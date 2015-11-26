13 авг 2021



Перемены в DARK TRANQUILLITY



Времена действительно изменились.



Последние полтора года были, мягко говоря, непростыми, и у всех нас было время обдумать свои решения и мотивы во всех аспектах жизни. Если отвлечься от того, что принимаешь как должное, становится ясно, что действительно важно в жизни. И для каждого это происходит по-разному.



Anders Jivarp и Anders Iwers решили заняться другими делами и больше не принимать участия в жизни группы.



Это два самых замечательных, верных и преданных друга и музыканта, которых только можно найти, и как бы нам ни было грустно видеть их уход, мы знаем, что если страсть ведет тебя в другое место, ты должен следовать за ней.



Anders Jivarp, конечно же, был с нами с самого начала, играя важную роль в создании звука, который в конечном итоге и превратился в наш фирменный. Его песни - одни из наших самых любимых, и за исключением одного безумного вечера в Стамбуле 20 лет назад он участвовал во всех концертах с момента основания группы. Нам не терпится услышать, что выйдет из будущих музыкальных проектов Anders'а.



Anders Iwers работал с нами последние шесть лет, но поскольку мы знаем друг друга еще с самых ранних дней существования группы, кажется, что он всегда был рядом. Он принимал участие в записи двух наших последних альбомов, не говоря уже о том, что он является неотъемлемой частью наших концертных выступлений.



Мы очень любим вас, ребята, и желаем вам всего самого лучшего во всем, что вы делаете.

Mikael http://www.darktranquillity.com





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