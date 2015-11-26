Перемены в DARK TRANQUILLITY

Последние полтора года были, мягко говоря, непростыми, и у всех нас было время обдумать свои решения и мотивы во всех аспектах жизни. Если отвлечься от того, что принимаешь как должное, становится ясно, что действительно важно в жизни. И для каждого это происходит по-разному.
Anders Jivarp и Anders Iwers решили заняться другими делами и больше не принимать участия в жизни группы.
Это два самых замечательных, верных и преданных друга и музыканта, которых только можно найти, и как бы нам ни было грустно видеть их уход, мы знаем, что если страсть ведет тебя в другое место, ты должен следовать за ней.
Anders Jivarp, конечно же, был с нами с самого начала, играя важную роль в создании звука, который в конечном итоге и превратился в наш фирменный. Его песни - одни из наших самых любимых, и за исключением одного безумного вечера в Стамбуле 20 лет назад он участвовал во всех концертах с момента основания группы. Нам не терпится услышать, что выйдет из будущих музыкальных проектов Anders'а.
Anders Iwers работал с нами последние шесть лет, но поскольку мы знаем друг друга еще с самых ранних дней существования группы, кажется, что он всегда был рядом. Он принимал участие в записи двух наших последних альбомов, не говоря уже о том, что он является неотъемлемой частью наших концертных выступлений.
Мы очень любим вас, ребята, и желаем вам всего самого лучшего во всем, что вы делаете.
Mikael
Evil3062
YNWA
Corpsegrinder04
deePress
SaaF
Nepalcev
Кстати, о Cemetary. Буквально позавчера прошелся по дискографии, потом залез на Архивы, а там:
Status: Active
Years active: 1989-1997, 2001-2005, 2021-present
К чему бы это?
Corpsegrinder04
А про семетари Лодмальм ещё в феврале писал, что мутит там чего-то к 2022-му году на 30-ти летний юбилей группы. У него на фейсбуке инфа вся есть, там даже какие-то нарезки есть, замуты в духе какой-то смеси семетари 1213 и альбомов 92-93. Вообщем звучит обнадеживающе, по сравнению с последним говноальбомом фантазмой 2005-го года. Кстати там инфа ещё, что писать альбом будет у Фло Шварца из Пиогенезиса в Гамбурге.
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