Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BRIAN MAY считает антиваксеров чудиками 56
*Вокалист POWERMAN 5000 — о популярности ню-металла: «Славные... 56
*Специальный бокс-сет от IRON MAIDEN 33
*MARC RIZZO: «От SOULFLY я не получил никакой поддержки» 22
*Концертное видео ULVER 19
[= ||| все новости группы



*

Dark Tranquillity

*



13 авг 2021 : 		 Перемены в DARK TRANQUILLITY

8 июн 2021 : 		 DARK TRANQUILLITY получили шведский Грэмми

26 дек 2020 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY отрицает правомерность сравнений с IN FLAMES

20 ноя 2020 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

14 ноя 2020 : 		 DARK TRANQUILLITY целиком исполнят новый альбом

13 ноя 2020 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY заявил, что новый альбом близок по настроению к "Projector"

30 окт 2020 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

16 окт 2020 : 		 Новая песня DARK TRANQUILLITY

11 сен 2020 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

3 сен 2020 : 		 Новый альбом DARK TRANQUILLITY выйдет осенью

1 апр 2020 : 		 DARK TRANQUILLITY объявили имена новых участников

23 мар 2020 : 		 NIKLAS SUNDIN ушёл из DARK TRANQUILLITY

25 июл 2018 : 		 DARK TRANQUILLITY начнут работу над новым альбомом в начале следующего года

2 мар 2017 : 		 Новый сингл DARK TRANQUILLITY выйдет весной

18 дек 2016 : 		 DARK TRANQUILLITY номинированы на Грэммис

4 ноя 2016 : 		 Бонус-треки DARK TRANQUILLITY

21 окт 2016 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

7 окт 2016 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

26 сен 2016 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

21 сен 2016 : 		 Трек-лист нового альбома DARK TRANQUILLITY

13 июл 2016 : 		 Новый альбом DARK TRANQUILLITY выйдет осенью

8 июн 2016 : 		 DARK TRANQUILLITY из студии

1 апр 2016 : 		 Из DARK TRANQUILLITY ушел гитарист

18 авг 2015 : 		 DARK TRANQUILLITY пригласили на фестиваль в Москве

14 авг 2015 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY: «У нас полно идей!»

17 июн 2015 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY
Показать далее
| - |

|||| 13 авг 2021

Перемены в DARK TRANQUILLITY



*
zoom
*
* *
Времена действительно изменились.

Последние полтора года были, мягко говоря, непростыми, и у всех нас было время обдумать свои решения и мотивы во всех аспектах жизни. Если отвлечься от того, что принимаешь как должное, становится ясно, что действительно важно в жизни. И для каждого это происходит по-разному.

Anders Jivarp и Anders Iwers решили заняться другими делами и больше не принимать участия в жизни группы.

Это два самых замечательных, верных и преданных друга и музыканта, которых только можно найти, и как бы нам ни было грустно видеть их уход, мы знаем, что если страсть ведет тебя в другое место, ты должен следовать за ней.

Anders Jivarp, конечно же, был с нами с самого начала, играя важную роль в создании звука, который в конечном итоге и превратился в наш фирменный. Его песни - одни из наших самых любимых, и за исключением одного безумного вечера в Стамбуле 20 лет назад он участвовал во всех концертах с момента основания группы. Нам не терпится услышать, что выйдет из будущих музыкальных проектов Anders'а.

Anders Iwers работал с нами последние шесть лет, но поскольку мы знаем друг друга еще с самых ранних дней существования группы, кажется, что он всегда был рядом. Он принимал участие в записи двух наших последних альбомов, не говоря уже о том, что он является неотъемлемой частью наших концертных выступлений.

Мы очень любим вас, ребята, и желаем вам всего самого лучшего во всем, что вы делаете.
Mikael



Like!+1Dislike!-5


КомментарииСкрыть/показать 7 )

Evil3062


13 авг 2021, 20:43		вот это бл...ть новости....

YNWA


13 авг 2021, 20:58		Мде... Херово, конечно.

Corpsegrinder04


13 авг 2021, 21:07		Жаль. Ну главное, чтобы замену нашли хорошую,глядишь свежие идеи подкинут. А Иверсу с Лодмальмом бы конечно что-нибудь в духе Cemetary опять бы помутить. Учитывая то,что почти весь Момент был за авторством Станне,Брэндстрема и Рейнолдса,за исключением пары песен в соавторстве с Иверсом,то в звучании думаю особо не потеряют. А новички мб чего-нибудь нового напишут и Эммот чего-нибудь родит.

deePress


13 авг 2021, 22:38		Жаль... В каком составе они к нам в ноябре приедут? А вообще приедут? Я ведь впервые собираюсь в живую их заценить

SaaF


13 авг 2021, 22:53		грусто конечно, но что делать, это жизнь

Nepalcev


13 авг 2021, 23:15		Так Иверс ещё и в Tiamat состоит.
Кстати, о Cemetary. Буквально позавчера прошелся по дискографии, потом залез на Архивы, а там:
Status: Active
Years active: 1989-1997, 2001-2005, 2021-present
К чему бы это?

Corpsegrinder04


14 авг 2021, 00:09		Nepalcev Да Тиамат херней маются какой-то, Эдлунд походу совсем берега потерял.
А про семетари Лодмальм ещё в феврале писал, что мутит там чего-то к 2022-му году на 30-ти летний юбилей группы. У него на фейсбуке инфа вся есть, там даже какие-то нарезки есть, замуты в духе какой-то смеси семетари 1213 и альбомов 92-93. Вообщем звучит обнадеживающе, по сравнению с последним говноальбомом фантазмой 2005-го года. Кстати там инфа ещё, что писать альбом будет у Фло Шварца из Пиогенезиса в Гамбурге.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1199

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом