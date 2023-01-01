5 сен 2023



Фронтмен DARK TRANQUILLITY пока не выбрал концепцию для следующего альбома



В интервью для One Girl Band, взятом на фестивале Wacken Open Air в Вакене (Германия) в прошлом месяце, фронтмена DARK TRANQUILLITY Mikael'я Stanne спросили о возможной текстовой концепции для предстоящего альбома, на что он ответил:



«Я ещё не дошел до этой стадии. Сейчас мы работаем над музыкой, и у меня есть некоторые идеи. Пока что тексты, которые я написал, не объединены общей темой. Тексты касаются разочарований в целом, но я не знаю, смогу ли я связать всё это воедино или это будут разрозненные треки. Посмотрим. Обычно я выбираю тему ещё до работы над альбомом, а потом всё остальное приходит само собой. Пока я ещё не определился с темой, но у нас есть время, и всё образуется естественным путем.



Очень интересно заниматься этим процессом, когда у нас есть все песни, но их нужно доработать и придать им ту форму, которую мы хотим, и определить, какое эмоциональное воздействие они должны оказывать, они должны создавать нужное для нас ощущение, которое вы сможете почувствовать, когда их слушаете. Так что сейчас мы находимся именно на этом этапе. И часть этой работы для меня заключается в том, чтобы найти правильный подход, — так сказать, текстовый, найти способ усилить то, что песня заставляет меня чувствовать».







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