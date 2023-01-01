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*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 30
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*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 23
*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 21
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Dark Tranquillity

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5 сен 2023 : 		 Фронтмен DARK TRANQUILLITY пока не выбрал концепцию для следующего альбома

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3 фев 2022 : 		 Умер бывший гитарист DARK TRANQUILLITY

1 окт 2021 : 		 Басист DARK TRANQUILLITY: «Меня никто не увольнял!»

26 авг 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления DARK TRANQUILLITY

13 авг 2021 : 		 Перемены в DARK TRANQUILLITY

8 июн 2021 : 		 DARK TRANQUILLITY получили шведский Грэмми

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20 ноя 2020 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

14 ноя 2020 : 		 DARK TRANQUILLITY целиком исполнят новый альбом

13 ноя 2020 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY заявил, что новый альбом близок по настроению к "Projector"

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16 окт 2020 : 		 Новая песня DARK TRANQUILLITY

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3 сен 2020 : 		 Новый альбом DARK TRANQUILLITY выйдет осенью

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23 мар 2020 : 		 NIKLAS SUNDIN ушёл из DARK TRANQUILLITY

25 июл 2018 : 		 DARK TRANQUILLITY начнут работу над новым альбомом в начале следующего года

2 мар 2017 : 		 Новый сингл DARK TRANQUILLITY выйдет весной

18 дек 2016 : 		 DARK TRANQUILLITY номинированы на Грэммис

4 ноя 2016 : 		 Бонус-треки DARK TRANQUILLITY
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|||| 5 сен 2023

Фронтмен DARK TRANQUILLITY пока не выбрал концепцию для следующего альбома



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В интервью для One Girl Band, взятом на фестивале Wacken Open Air в Вакене (Германия) в прошлом месяце, фронтмена DARK TRANQUILLITY Mikael'я Stanne спросили о возможной текстовой концепции для предстоящего альбома, на что он ответил:

«Я ещё не дошел до этой стадии. Сейчас мы работаем над музыкой, и у меня есть некоторые идеи. Пока что тексты, которые я написал, не объединены общей темой. Тексты касаются разочарований в целом, но я не знаю, смогу ли я связать всё это воедино или это будут разрозненные треки. Посмотрим. Обычно я выбираю тему ещё до работы над альбомом, а потом всё остальное приходит само собой. Пока я ещё не определился с темой, но у нас есть время, и всё образуется естественным путем.

Очень интересно заниматься этим процессом, когда у нас есть все песни, но их нужно доработать и придать им ту форму, которую мы хотим, и определить, какое эмоциональное воздействие они должны оказывать, они должны создавать нужное для нас ощущение, которое вы сможете почувствовать, когда их слушаете. Так что сейчас мы находимся именно на этом этапе. И часть этой работы для меня заключается в том, чтобы найти правильный подход, — так сказать, текстовый, найти способ усилить то, что песня заставляет меня чувствовать».




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