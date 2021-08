сегодня



Профессиональное видео с выступления DARK TRANQUILLITY



Профессиональное видео с выступления DARK TRANQUILLITY, состоявшегося в рамках Alcatraz Metal Festival 2021, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Phantom Days"

"Transient"

"Monochromatic Stains"

"Forward Momentum"

"Terminus (Where Death Is Most Alive)"

"The Dark Unbroken"

"Identical To None"

"Atoma"

"Encircled"

"ThereIn"

"Lost To Apathy"

"Misery's Crown"







