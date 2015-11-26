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Умер бывший гитарист DARK TRANQUILLITY



Вокалист DARK TRANQUILLITY Mikael Stanne сообщил, что после долгой и продолжительной борьбы с раком скончался бывший участник коллектива, Фредрик Йоханссон (1993-1998).



«Одного из нас больше нет. Фредрик Йоханссон скончался 25 января после трехлетней борьбы с раком. Он пришел в DARK TRANQUILLITY в 93-м году, сразу после записи нашего первого альбома Skydancer. Он заменил меня в качестве гитариста, чтобы я мог сосредоточиться на вокале, и этим он поднял планку и задал курс на то, что мы могли и хотели сделать. Его влияние и страсть оказали колоссальное воздействие. Первая песня, которую мы написали вместе, называлась "Punish my Heaven", и мы знали, что вступили на путь, о котором до тех пор только мечтали.



Фредрик был безгранично веселым, остроумным и интеллигентным, он мог зажечь беседу своими удивительно позитивными и язвительными комментариями. Но также легко он мог разрушить необоснованный аргумент или мнение, используя хорошо сформулированную и тщательно проработанную аргументацию. Его чувство юмора и авантюризм чаще всего приводили к эпическим экскурсам в глупость и безумие, по которым я буду бесконечно скучать.



Фредрик покинул группу в 99-м году, чтобы сосредоточиться на своей семье, но он оставался нашим самым большим поклонником и самым яростным критиком. Его понимание направления нашей музыки было бесценным, и знание того, что он всегда слушал и заботился о том, что он создавал, значило для нас очень многое.



Недавняя история, которая многое говорит о его личности, произошла, когда мы выпустили альбом Moment и устроили онлайн-концерт в 2020 году. За несколько недель до релиза Фредрик разместил на нашей странице в Facebook информацию о том, что те, кто не имел доступа к кредитной карте или просто не мог себе этого позволить, смогут увидеть шоу. Лично оплачивая билет для тех, кто не мог этого сделать, Фредрик заботился о том, чтобы никто не остался без внимания. Таким он и был.



То, что мы знали о его борьбе с раком почти три года и смирились с тем, что этот день рано или поздно наступит, не делает его менее реальным. Мы все все еще ощущаем эту боль. И всегда будем это чувствовать.



Жизнь без тебя в этом мире будет радикально отличаться и даже близко не будет такой интересной и забавной, какой она была с тобой. От имени всей семьи DARK TRANQUILLITY мы любим тебя, Фредрик, и всегда будем скучать по тебе.



Мы начинаем наш тур по США и, исполняя песни, которые написал и помог создать Фредрик, мы стремимся сохранить его имя и музыкальное наследие. Он был одним из нас, и мы любим его.



"Что есть, то есть, а что будет, то будет", — так говорил Фредрик, и это лишний раз может служить напоминанием о том, что наше пребывание здесь — лишь временное явление, и мы должны максимально использовать те прекрасные личные связи, которые у нас есть, и дорожить людьми, которые нас окружают.



С любовью от всех нас жене Фредрика и трем дочерям. Mikael Stanne и все участники DARK TRANQUILLITY» http://www.darktranquillity.com

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