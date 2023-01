сегодня



Гитарист DARK TRANQUILLITY / ANDROMEDA выпустил сольный альбом



Гитарист DARK TRANQUILLITY / ANDROMEDA Johan Reinholdz выпустил сольную пластинку, получившую название "Weightless And Numb".



Трек-лист:



"Weightless And Numb"

"Bury Me In Your Heart"

"A Promise Unfulfilled"

"For Posterity"

"One Consciousness"

"The Lighthouse At The End Of The Sky"

"Where Sorrow Comes to Die"

"Lullaby For The Lonely"







