DARK TRANQUILLITY завершили запись нового альбома. Mikael Stanne 26 января написал:
«Последняя строчка записана! О Боже, какие фантастические ощущения!
Это был долгий и невероятно плодотворный процесс сочинения и записи, который сейчас подходит к концу. Песни обрели свою собственную жизнь с момента создания первых демо-записей год или около того назад, и мы по-настоящему вложили в этот альбом наши души и мысли. Теперь мы отправляем его на окончательное сведение и мастеринг к @jensbogren.
Этот год обещает быть очень увлекательным, и мы уверены, что вы получите удовольствие от того, что мы подготовили для вас. Ура! @darktranquillityofficial #darktranquillity #nextalbum»
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