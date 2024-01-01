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*Йе в BURZUM 47
*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE 24
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 23
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
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Dark Tranquillity

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28 янв 2024 : 		 DARK TRANQUILLITY завершили запись

21 окт 2023 : 		 DARK TRANQUILLITY приступили к записи

5 сен 2023 : 		 Фронтмен DARK TRANQUILLITY пока не выбрал концепцию для следующего альбома

24 июл 2023 : 		 CHRISTOPHER AMOTT покинул DARK TRANQUILLITY

26 апр 2023 : 		 DARK TRANQUILLITY готовят новый материал

29 янв 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления DARK TRANQUILLITY

24 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DARK TRANQUILLITY

20 янв 2023 : 		 Гитарист DARK TRANQUILLITY / ANDROMEDA выпустил сольный альбом

14 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DARK TRANQUILLITY

3 фев 2022 : 		 Умер бывший гитарист DARK TRANQUILLITY

1 окт 2021 : 		 Басист DARK TRANQUILLITY: «Меня никто не увольнял!»

26 авг 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления DARK TRANQUILLITY

13 авг 2021 : 		 Перемены в DARK TRANQUILLITY

8 июн 2021 : 		 DARK TRANQUILLITY получили шведский Грэмми

26 дек 2020 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY отрицает правомерность сравнений с IN FLAMES

20 ноя 2020 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

14 ноя 2020 : 		 DARK TRANQUILLITY целиком исполнят новый альбом

13 ноя 2020 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY заявил, что новый альбом близок по настроению к "Projector"

30 окт 2020 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

16 окт 2020 : 		 Новая песня DARK TRANQUILLITY

11 сен 2020 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

3 сен 2020 : 		 Новый альбом DARK TRANQUILLITY выйдет осенью

1 апр 2020 : 		 DARK TRANQUILLITY объявили имена новых участников

23 мар 2020 : 		 NIKLAS SUNDIN ушёл из DARK TRANQUILLITY

25 июл 2018 : 		 DARK TRANQUILLITY начнут работу над новым альбомом в начале следующего года

2 мар 2017 : 		 Новый сингл DARK TRANQUILLITY выйдет весной
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|||| 28 янв 2024

DARK TRANQUILLITY завершили запись



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DARK TRANQUILLITY завершили запись нового альбома. Mikael Stanne 26 января написал:

«Последняя строчка записана! О Боже, какие фантастические ощущения!

Это был долгий и невероятно плодотворный процесс сочинения и записи, который сейчас подходит к концу. Песни обрели свою собственную жизнь с момента создания первых демо-записей год или около того назад, и мы по-настоящему вложили в этот альбом наши души и мысли. Теперь мы отправляем его на окончательное сведение и мастеринг к @jensbogren.

Этот год обещает быть очень увлекательным, и мы уверены, что вы получите удовольствие от того, что мы подготовили для вас. Ура! @darktranquillityofficial #darktranquillity #nextalbum»




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