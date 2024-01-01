28 янв 2024



DARK TRANQUILLITY завершили запись



DARK TRANQUILLITY завершили запись нового альбома. Mikael Stanne 26 января написал:



«Последняя строчка записана! О Боже, какие фантастические ощущения!



Это был долгий и невероятно плодотворный процесс сочинения и записи, который сейчас подходит к концу. Песни обрели свою собственную жизнь с момента создания первых демо-записей год или около того назад, и мы по-настоящему вложили в этот альбом наши души и мысли. Теперь мы отправляем его на окончательное сведение и мастеринг к @jensbogren.



Этот год обещает быть очень увлекательным, и мы уверены, что вы получите удовольствие от того, что мы подготовили для вас. Ура! @darktranquillityofficial #darktranquillity #nextalbum»





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