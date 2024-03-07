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*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 42
*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 34
*Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы 22
*Новое видео ACCEPT 20
*BRUCE DICKINSON: «В боязни летать нет ничего постыдного» 18
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Dark Tranquillity

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7 мар 2024 : 		 Новая песня DARK TRANQUILLITY

28 янв 2024 : 		 DARK TRANQUILLITY завершили запись

21 окт 2023 : 		 DARK TRANQUILLITY приступили к записи

5 сен 2023 : 		 Фронтмен DARK TRANQUILLITY пока не выбрал концепцию для следующего альбома

24 июл 2023 : 		 CHRISTOPHER AMOTT покинул DARK TRANQUILLITY

26 апр 2023 : 		 DARK TRANQUILLITY готовят новый материал

29 янв 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления DARK TRANQUILLITY

24 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DARK TRANQUILLITY

20 янв 2023 : 		 Гитарист DARK TRANQUILLITY / ANDROMEDA выпустил сольный альбом

14 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DARK TRANQUILLITY

3 фев 2022 : 		 Умер бывший гитарист DARK TRANQUILLITY

1 окт 2021 : 		 Басист DARK TRANQUILLITY: «Меня никто не увольнял!»

26 авг 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления DARK TRANQUILLITY

13 авг 2021 : 		 Перемены в DARK TRANQUILLITY

8 июн 2021 : 		 DARK TRANQUILLITY получили шведский Грэмми

26 дек 2020 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY отрицает правомерность сравнений с IN FLAMES

20 ноя 2020 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

14 ноя 2020 : 		 DARK TRANQUILLITY целиком исполнят новый альбом

13 ноя 2020 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY заявил, что новый альбом близок по настроению к "Projector"

30 окт 2020 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

16 окт 2020 : 		 Новая песня DARK TRANQUILLITY

11 сен 2020 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

3 сен 2020 : 		 Новый альбом DARK TRANQUILLITY выйдет осенью

1 апр 2020 : 		 DARK TRANQUILLITY объявили имена новых участников

23 мар 2020 : 		 NIKLAS SUNDIN ушёл из DARK TRANQUILLITY

25 июл 2018 : 		 DARK TRANQUILLITY начнут работу над новым альбомом в начале следующего года
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Новая песня DARK TRANQUILLITY



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"The Last Imagination", новая песня группы DARK TRANQUILLITY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Endtime Signals", выход которого запланирован на 16 августа на Century Media Records:




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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7 мар 2024
M
Mateas89
Мдэ, чет мрак совсем какой-то(( Еще и звук убитый полностью. От ДТ только вокал и остался - и то он вымученный уже какой-то как будто. Может уже пора прикрывать лавочку и сосредоточиться Станне на THE полностью.
7 мар 2024
O
Oloir
Отлично. Жирная атмосфера — то, что сейчас ожидаешь от DT.
7 мар 2024
rassol
Не то пальто!
7 мар 2024
nokt
Звуки и правда, как будто малоизвестная команда демку написала
7 мар 2024
N
NancyLebowskiMaiden
послушал песню, в голове уже 15 минут играет "позови меня с собой"

просмотров: 843

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