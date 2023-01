сегодня



Профессиональное видео полного выступления DARK TRANQUILLITY



Профессиональное видео полного выступления DARK TRANQUILLITY, состоявшегося в рамках Bloodstock Open Air Metal Festival 2022, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Identical To None"

"Transient"

"Monochromatic Stains"

"Forward Momentum"

"Terminus (Where Death Is Most Alive)"

"The Dark Unbroken"

"Atoma"

"The New Build"

"Final Resistance"

"Phantom Days"

"The Treason Wall"

"Encircled"

"ThereIn"

"Lost To Apathy"

"Misery's Crown







