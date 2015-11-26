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Басист DARK TRANQUILLITY : «Меня никто не увольнял!»



Бывший басист DARK TRANQUILLITY Anders Iwers сказал, что его никто не увольнял из группы:



«Здравствуйте, друзья. Я взял небольшой перерыв в социальных сетях после того, как стало известно о моём решении покинуть группу. В свете последних действий в социальных сетях я думаю, что мне, возможно, стоит немного остановиться на этом вопросе.



Я не был уволен из DT. Я ушёл ещё до лета, но мы решили немного подождать, пока не объявим об этом официально.



Моё решение покинуть DARK TRANQUILLITY после шести лет работы было принято не в спешке и не в состоянии аффекта.



Последние 18 месяцев или около того во время пандемии были довольно тяжёлыми для меня по многим параметрам, и это заставило меня серьёзно задуматься и поразмышлять о своём месте в жизни и о том, кто я такой на самом деле. Я пришёл к выводу, что то, кем я являюсь, не зависит от того, перед сколькими людьми мне удастся сыграть. И это не зависит от того, что или с кем я играю.



Я всегда буду играть. Музыка для меня — это не выбор.



Я знаю и люблю ребят из DT уже более 30 лет, и они для меня как семья. Да, у нас были разногласия, музыкальные и личные. Неважно, люди разные. Я считаю их братьями во всём, кроме крови. Это, конечно, касается и Anders'a Jivarp'a, который всё ещё оставался в группе, когда я из неё ушёл. Большинство членов нашей команды я знаю уже более десяти лет. Кроме того, это семья, ради которой я готов пустить себе пулю в лоб.



Если говорить совсем просто, то я ушёл. В моей душе больше не было желания. Увидев гастрольные планы, я понял, что больше не хочу так долго быть вдали от своей семьи. Поэтому, когда мне это стало ясно, решение было лёгким. И очень трудным. Но внутри я знаю, что сделал правильный выбор. Хотя я не жалею ни об одном моменте, проведённом с DT.



Я буду продолжать поддерживать их. Всегда».







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