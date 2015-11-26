Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DORO PESCH — о временах гранжа 276
*Новая песня GUNS N' ROSES 50
*Новая песня GHOST 39
*LARS ULRICH: «О новом альбоме METALLICA говорить преждевреме... 39
*ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней... 30
[= ||| все новости группы



*

Dark Tranquillity

*



1 окт 2021 : 		 Басист DARK TRANQUILLITY: «Меня никто не увольнял!»

26 авг 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления DARK TRANQUILLITY

13 авг 2021 : 		 Перемены в DARK TRANQUILLITY

8 июн 2021 : 		 DARK TRANQUILLITY получили шведский Грэмми

26 дек 2020 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY отрицает правомерность сравнений с IN FLAMES

20 ноя 2020 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

14 ноя 2020 : 		 DARK TRANQUILLITY целиком исполнят новый альбом

13 ноя 2020 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY заявил, что новый альбом близок по настроению к "Projector"

30 окт 2020 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

16 окт 2020 : 		 Новая песня DARK TRANQUILLITY

11 сен 2020 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

3 сен 2020 : 		 Новый альбом DARK TRANQUILLITY выйдет осенью

1 апр 2020 : 		 DARK TRANQUILLITY объявили имена новых участников

23 мар 2020 : 		 NIKLAS SUNDIN ушёл из DARK TRANQUILLITY

25 июл 2018 : 		 DARK TRANQUILLITY начнут работу над новым альбомом в начале следующего года

2 мар 2017 : 		 Новый сингл DARK TRANQUILLITY выйдет весной

18 дек 2016 : 		 DARK TRANQUILLITY номинированы на Грэммис

4 ноя 2016 : 		 Бонус-треки DARK TRANQUILLITY

21 окт 2016 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

7 окт 2016 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

26 сен 2016 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

21 сен 2016 : 		 Трек-лист нового альбома DARK TRANQUILLITY

13 июл 2016 : 		 Новый альбом DARK TRANQUILLITY выйдет осенью

8 июн 2016 : 		 DARK TRANQUILLITY из студии

1 апр 2016 : 		 Из DARK TRANQUILLITY ушел гитарист

18 авг 2015 : 		 DARK TRANQUILLITY пригласили на фестиваль в Москве
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Басист DARK TRANQUILLITY: «Меня никто не увольнял!»



*
zoom
*
* *
Бывший басист DARK TRANQUILLITY Anders Iwers сказал, что его никто не увольнял из группы:

«Здравствуйте, друзья. Я взял небольшой перерыв в социальных сетях после того, как стало известно о моём решении покинуть группу. В свете последних действий в социальных сетях я думаю, что мне, возможно, стоит немного остановиться на этом вопросе.

Я не был уволен из DT. Я ушёл ещё до лета, но мы решили немного подождать, пока не объявим об этом официально.

Моё решение покинуть DARK TRANQUILLITY после шести лет работы было принято не в спешке и не в состоянии аффекта.

Последние 18 месяцев или около того во время пандемии были довольно тяжёлыми для меня по многим параметрам, и это заставило меня серьёзно задуматься и поразмышлять о своём месте в жизни и о том, кто я такой на самом деле. Я пришёл к выводу, что то, кем я являюсь, не зависит от того, перед сколькими людьми мне удастся сыграть. И это не зависит от того, что или с кем я играю.

Я всегда буду играть. Музыка для меня — это не выбор.

Я знаю и люблю ребят из DT уже более 30 лет, и они для меня как семья. Да, у нас были разногласия, музыкальные и личные. Неважно, люди разные. Я считаю их братьями во всём, кроме крови. Это, конечно, касается и Anders'a Jivarp'a, который всё ещё оставался в группе, когда я из неё ушёл. Большинство членов нашей команды я знаю уже более десяти лет. Кроме того, это семья, ради которой я готов пустить себе пулю в лоб.

Если говорить совсем просто, то я ушёл. В моей душе больше не было желания. Увидев гастрольные планы, я понял, что больше не хочу так долго быть вдали от своей семьи. Поэтому, когда мне это стало ясно, решение было лёгким. И очень трудным. Но внутри я знаю, что сделал правильный выбор. Хотя я не жалею ни об одном моменте, проведённом с DT.

Я буду продолжать поддерживать их. Всегда».

Ex-DARK TRANQUILLITY Bassist ANDERS IWERS Denies He Was Fired, Says He



Like!+5Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 730

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом