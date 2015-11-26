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Dark Tranquillity

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26 дек 2020 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY отрицает правомерность сравнений с IN FLAMES

20 ноя 2020 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

14 ноя 2020 : 		 DARK TRANQUILLITY целиком исполнят новый альбом

13 ноя 2020 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY заявил, что новый альбом близок по настроению к "Projector"

30 окт 2020 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

16 окт 2020 : 		 Новая песня DARK TRANQUILLITY

11 сен 2020 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

3 сен 2020 : 		 Новый альбом DARK TRANQUILLITY выйдет осенью

1 апр 2020 : 		 DARK TRANQUILLITY объявили имена новых участников

23 мар 2020 : 		 NIKLAS SUNDIN ушёл из DARK TRANQUILLITY

25 июл 2018 : 		 DARK TRANQUILLITY начнут работу над новым альбомом в начале следующего года

2 мар 2017 : 		 Новый сингл DARK TRANQUILLITY выйдет весной

18 дек 2016 : 		 DARK TRANQUILLITY номинированы на Грэммис

4 ноя 2016 : 		 Бонус-треки DARK TRANQUILLITY

21 окт 2016 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

7 окт 2016 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

26 сен 2016 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

21 сен 2016 : 		 Трек-лист нового альбома DARK TRANQUILLITY

13 июл 2016 : 		 Новый альбом DARK TRANQUILLITY выйдет осенью

8 июн 2016 : 		 DARK TRANQUILLITY из студии

1 апр 2016 : 		 Из DARK TRANQUILLITY ушел гитарист

18 авг 2015 : 		 DARK TRANQUILLITY пригласили на фестиваль в Москве

14 авг 2015 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY: «У нас полно идей!»

17 июн 2015 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

4 мар 2015 : 		 DARK TRANQUILLITY уверяют, что их новый материал «удивит многих слушателей»

9 янв 2015 : 		 В 2015 году DARK TRANQUILLITY займутся творчеством
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Вокалист DARK TRANQUILLITY отрицает правомерность сравнений с IN FLAMES



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В рамках недавнего интервью с "BREWtally Speaking Podcast" вокалист DARK TRANQUILLITY Mikael Stanne ответил на вопрос о связи с IN FLAMES:

«Мы как бы связаны только благодаря нашему раннему знакомству. Я пел на первом альбоме IN FLAMES, а Anders Fridén пел на первом альбоме DARK TRANQUILLITY, и это до сих пор почему-то является причиной большой путаницы. Но да — мы гастролировали вместе, мы друзья и выросли вместе в одном районе за городом [в Гётеборге, Швеция]. Так что, разумеется, естественно так говорить. И я не против — это нормально. Просто всё это заметно устарело, и сказать на этот счёт совершенно нечего, так как мы пошли в совершенно разных направлениях. Так что это не относится к делу, но, конечно, вы делаете сравнения — люди работают, и вы говорите: "Мне нравится эта группа больше, чем эта". И если между нами есть какая-то связь, а таких групп много, то используется всё то, что было как некая отсылка: "Это лучше, чем это", или "Гитарист лучше в этой группе", что-то в таком духе. Так что я не против. Это ничего не меняет. Но иногда эти вопросы утомляют, они сродни чему-то из серии: "О, что ты думаешь об альбомах другой группы"? Типа: "Это неважно, но я большой фанат. Мне это нравится. И то же самое, конечно, происходит и с AT THE GATES, хотя у нас не было никаких общих участников, но мы росли вместе и, естественно, в этом также видят связь. И я не против поговорить о моих друзьях и потрясающих группах из этого города — это нормально — но иногда кажется, что прямые сравнения... Может быть, это и имело актуальность в 90-е, но сейчас всё совсем не так».

DARK TRANQUILLITY Singer Dismisses IN FLAMES Comparisons:














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