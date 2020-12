сегодня



Вокалист DARK TRANQUILLITY отрицает правомерность сравнений с IN FLAMES



В рамках недавнего интервью с "BREWtally Speaking Podcast" вокалист DARK TRANQUILLITY Mikael Stanne ответил на вопрос о связи с IN FLAMES:



«Мы как бы связаны только благодаря нашему раннему знакомству. Я пел на первом альбоме IN FLAMES, а Anders Fridén пел на первом альбоме DARK TRANQUILLITY, и это до сих пор почему-то является причиной большой путаницы. Но да — мы гастролировали вместе, мы друзья и выросли вместе в одном районе за городом [в Гётеборге, Швеция]. Так что, разумеется, естественно так говорить. И я не против — это нормально. Просто всё это заметно устарело, и сказать на этот счёт совершенно нечего, так как мы пошли в совершенно разных направлениях. Так что это не относится к делу, но, конечно, вы делаете сравнения — люди работают, и вы говорите: "Мне нравится эта группа больше, чем эта". И если между нами есть какая-то связь, а таких групп много, то используется всё то, что было как некая отсылка: "Это лучше, чем это", или "Гитарист лучше в этой группе", что-то в таком духе. Так что я не против. Это ничего не меняет. Но иногда эти вопросы утомляют, они сродни чему-то из серии: "О, что ты думаешь об альбомах другой группы"? Типа: "Это неважно, но я большой фанат. Мне это нравится. И то же самое, конечно, происходит и с AT THE GATES, хотя у нас не было никаких общих участников, но мы росли вместе и, естественно, в этом также видят связь. И я не против поговорить о моих друзьях и потрясающих группах из этого города — это нормально — но иногда кажется, что прямые сравнения... Может быть, это и имело актуальность в 90-е, но сейчас всё совсем не так».































+0 -0



просмотров: 224