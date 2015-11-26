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Новое видео DARK TRANQUILLITY



"Phantom Days", новое видео DARK TRANQUILLITY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Moment", выход которого намечен на двадцатое ноября на Century Media. http://www.darktranquillity.com







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