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Dark Tranquillity

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11 сен 2020 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

3 сен 2020 : 		 Новый альбом DARK TRANQUILLITY выйдет осенью

1 апр 2020 : 		 DARK TRANQUILLITY объявили имена новых участников

23 мар 2020 : 		 NIKLAS SUNDIN ушёл из DARK TRANQUILLITY

25 июл 2018 : 		 DARK TRANQUILLITY начнут работу над новым альбомом в начале следующего года

2 мар 2017 : 		 Новый сингл DARK TRANQUILLITY выйдет весной

18 дек 2016 : 		 DARK TRANQUILLITY номинированы на Грэммис

4 ноя 2016 : 		 Бонус-треки DARK TRANQUILLITY

21 окт 2016 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

7 окт 2016 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

26 сен 2016 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

21 сен 2016 : 		 Трек-лист нового альбома DARK TRANQUILLITY

13 июл 2016 : 		 Новый альбом DARK TRANQUILLITY выйдет осенью

8 июн 2016 : 		 DARK TRANQUILLITY из студии

1 апр 2016 : 		 Из DARK TRANQUILLITY ушел гитарист

18 авг 2015 : 		 DARK TRANQUILLITY пригласили на фестиваль в Москве

14 авг 2015 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY: «У нас полно идей!»

17 июн 2015 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

4 мар 2015 : 		 DARK TRANQUILLITY уверяют, что их новый материал «удивит многих слушателей»

9 янв 2015 : 		 В 2015 году DARK TRANQUILLITY займутся творчеством

1 апр 2014 : 		 Видео с выступления DARK TRANQUILLITY

16 янв 2014 : 		 Новый сингл DARK TRANQUILLITY выйдет в марте

4 дек 2013 : 		 Видео с выступления DARK TRANQUILLITY

21 авг 2013 : 		 DARK TRANQUILLITY поедут в тур без басиста

24 май 2013 : 		 Новая песня DARK TRANQUILLITY

9 май 2013 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY
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Новое видео DARK TRANQUILLITY



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"Phantom Days", новое видео DARK TRANQUILLITY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Moment", выход которого намечен на двадцатое ноября на Century Media.



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КомментарииСкрыть/показать 13 )

Petrovich Sexyy


11 сен 2020, 15:58		Да хз. Надо в контексте альбома слушать, наверное. Так сходу на хит не тянет.

Dimas


11 сен 2020, 16:37		если альбом будет в таком же духе, то можно будет на некогда моих любимых шведах ставитьжирный крест. Констракт, Атома, теперь облегченная Атома 2.0...

Corpsegrinder04


11 сен 2020, 17:18		Песня не понравилась. Надеюсь будет проходняком, а не главным хитом альбома. В
целом - в духе говна, которое было в промежутке с 2005-го до Конструкта.

Exceptional


11 сен 2020, 17:26		Очень приятный трек. Не то что бы хит, но какой-то такой ламповый.

ElectricRetard


11 сен 2020, 17:40		Очень воздушные и светлые Дарки, мне нравится.

>в духе говна, которое было в промежутке с 2005-го до Конструкта
Ну если в ушах говно, то что не слушай, такой результат будет.

Corpsegrinder04


11 сен 2020, 17:47		Ну если в ушах говно, то что не слушай, такой результат будет.
Так говно и не слушаю. Ознакомиться то надо, может будет хорошо, как в духе 93-02, 15-16.
А у кого говно через уши уже в мозг проникло у того оно всегда будет воздушным и светлым.

ElectricRetard


11 сен 2020, 17:52		Не завидуй людям с более широким спектром восприятия.

rassol


11 сен 2020, 18:05		Ну, не знаю, вроде, всё на месте. Но что-то не то.

Whiterey


11 сен 2020, 18:10		Ничего особенного, но звучит все равно приятно

Petrovich Sexyy


11 сен 2020, 18:15		Надо отдать должное DT. Очень разные альбомы у них народ котирует или говном называет. Я вот хз, как можно считать атому ( переслушав характер, я уже не его, а ее худшей назову )лучше фикшэна или войда ( причем последний не очень то люблю, сам не знаю почему, но то что сильный признаю )

Но вот сколько людей, столько и мнений.

Oloir


11 сен 2020, 18:18		Годно. Надеюсь, альбом будет в таком духе. И хотелось бы еще чистого вокала.

ElectricRetard


11 сен 2020, 18:25		>причем последний не очень то люблю, сам не знаю почему
Он очень грузный. Мне он лучше всего заходит когда настроение прям оч не очень. Или когда на улице -30, а тебе пешком хреначить минут 20, бгг.

>Очень разные альбомы у них народ котирует или говном называет.
Мне очень нравится, что у них начиная с Прожектора каждый следующий альбом, похож на предыдущий, но через один они уже сильно отличаются. Вот и этот, на Атому похож вполне отчетливо, а вот Констракт уже хрен разглядишь. Как и Атома похожа на Констракт, но практически ничего общего не имеет с Воидом и т.д.

hansi_hrb


11 сен 2020, 18:28		А мне вот зашло. А еще я переслушал скайдансер, и даже сейчас спустя столько лет, альбом вполне качает.


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