30 окт 2020



Новое видео DARK TRANQUILLITY



"The Dark Unbroken", новое видео группы DARK TRANQUILLITY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Moment", выход которого запланирован на 20 ноября на Century Media Records.



Альбом будет доступен в виде диджипака, на чёрном и серебряном виниле, а также на CD.































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