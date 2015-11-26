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Dark Tranquillity

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30 окт 2020 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

16 окт 2020 : 		 Новая песня DARK TRANQUILLITY

11 сен 2020 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

3 сен 2020 : 		 Новый альбом DARK TRANQUILLITY выйдет осенью

1 апр 2020 : 		 DARK TRANQUILLITY объявили имена новых участников

23 мар 2020 : 		 NIKLAS SUNDIN ушёл из DARK TRANQUILLITY

25 июл 2018 : 		 DARK TRANQUILLITY начнут работу над новым альбомом в начале следующего года

2 мар 2017 : 		 Новый сингл DARK TRANQUILLITY выйдет весной

18 дек 2016 : 		 DARK TRANQUILLITY номинированы на Грэммис

4 ноя 2016 : 		 Бонус-треки DARK TRANQUILLITY

21 окт 2016 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

7 окт 2016 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

26 сен 2016 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

21 сен 2016 : 		 Трек-лист нового альбома DARK TRANQUILLITY

13 июл 2016 : 		 Новый альбом DARK TRANQUILLITY выйдет осенью

8 июн 2016 : 		 DARK TRANQUILLITY из студии

1 апр 2016 : 		 Из DARK TRANQUILLITY ушел гитарист

18 авг 2015 : 		 DARK TRANQUILLITY пригласили на фестиваль в Москве

14 авг 2015 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY: «У нас полно идей!»

17 июн 2015 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

4 мар 2015 : 		 DARK TRANQUILLITY уверяют, что их новый материал «удивит многих слушателей»

9 янв 2015 : 		 В 2015 году DARK TRANQUILLITY займутся творчеством

1 апр 2014 : 		 Видео с выступления DARK TRANQUILLITY

16 янв 2014 : 		 Новый сингл DARK TRANQUILLITY выйдет в марте

4 дек 2013 : 		 Видео с выступления DARK TRANQUILLITY

21 авг 2013 : 		 DARK TRANQUILLITY поедут в тур без басиста
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|||| 30 окт 2020

Новое видео DARK TRANQUILLITY



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"The Dark Unbroken", новое видео группы DARK TRANQUILLITY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Moment", выход которого запланирован на 20 ноября на Century Media Records.

Альбом будет доступен в виде диджипака, на чёрном и серебряном виниле, а также на CD.

DARK TRANQUILLITY Releases Music Video For














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КомментарииСкрыть/показать 16 )

Nepalcev


30 окт 2020, 21:14		Эта тема слабее прошлых. Ровный попсовый проходнячок.

ElectricRetard


30 окт 2020, 21:37		По мне так наоборот самая эмоциональная песня. Очень понравилось.

sike


30 окт 2020, 21:48		А мне понравилась больше предыдущих. И мелодичных моментов больше.

Да и как по мне чистый вокал очень хороший тоже.

Gustaff


30 окт 2020, 21:53		ДТ мне кажется крайне сложно что-то действительно свежее сделать, не отойдя кардинально от своего естества

Jotun


30 окт 2020, 22:02		Лучшее, что у них было за последние семь лет.

rassol


30 окт 2020, 22:03		Такое ощущение, что с уходом Сундина из группы вынули хребет.

R0ck_N_R0lla


30 окт 2020, 22:14		куплет цепляет, бридж как то мимо, припев норм. пока на 3-м месте из 3-х выложенных песен

Oloir


30 окт 2020, 22:15		Им бы еще больше чистого вокала и эмоциональных пассажей. Хороший трек.

ElectricRetard


30 окт 2020, 22:16		Какой хребет, шо ты несешь. Уходи.

Между прочим статистика бомбическая. 3500 лайков и лишь 27 дизлайков.

Jotun


30 окт 2020, 22:20		Пфффф! Ты статки нового БМТХ видел?

ElectricRetard


30 окт 2020, 22:42		Там по процентному соотношению похуже!!!1
Но да, я ахуэл.

Jotun


30 окт 2020, 22:43		Там, кстати, новый Oneohtrix Point Never вылупился. И он хороший.

ElectricRetard


30 окт 2020, 22:57		Ебат. Бегу слушать, спасибище!
(У меня в силу определенных обстоятельств Garden Of Delete топ-1 в музыке вообще)

Corpsegrinder04


31 окт 2020, 00:03		Хотелось бы конечно от Станне услышать гроулинг времён Heaven и Damage Done. А по поводу песни - хорошая. Не больше не меньше.

Lort_Vantouze


31 окт 2020, 00:17		чёто вот не хватает динамики композиции ну это ко всему позднему ДТ относится, что все на одной ноте.
Но в принципе не так плохо, стало больше гитар и какой-то хитовости что-ли это плюс однозначно.

OlegZ


31 окт 2020, 00:17		Охуенно.


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