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*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 32
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 17
*Новое видео METALLICA 15
*Гитарист MORBID ANGEL: «Не нравится моя музыка? Катись к ...... 14
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As I Lay Dying

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26 апр 2023 : 		 Новые участники AS I LAY DYING внесли вклад в будущий альбом

11 апр 2023 : 		 AS I LAY DYING завершили запись ударных

20 окт 2022 : 		 Вокалист AS I LAY DYING — о желании нанять киллера

9 сен 2022 : 		 Вокалист AS I LAY DYING обещает новый альбом в 2023 году

21 июл 2022 : 		 Вокалист AS I LAY DYING хвалит новых участников

21 июн 2022 : 		 AS I LAY DYING расстались с барабанщиком

14 июн 2022 : 		 Новый состав AS I LAY DYING дебютировал на сцене

17 май 2022 : 		 AS I LAY DYING покинул басист

15 дек 2021 : 		 Концертное видео AS I LAY DYING

24 сен 2021 : 		 Новая песня AS I LAY DYING

15 сен 2021 : 		 Вокалист AS I LAY DYING — об уходе гитариста

6 сен 2021 : 		 AS I LAY DYING покинул гитарист

23 июн 2021 : 		 Вокалиста AS I LAY DYING обвиняют в поджоге

28 фев 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления AS I LAY DYING

5 янв 2021 : 		 Вокалист AS I LAY DYING: «Бубенцы в порядке!»

19 дек 2020 : 		 Вокалист AS I LAY DYING немного угорел

13 май 2020 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

30 мар 2020 : 		 Нереализованный трек AS I LAY DYING

17 дек 2019 : 		 Гитарист AS I LAY DYING об отношениях с вокалистом

26 ноя 2019 : 		 Гитарист AS I LAY DYING верит, что время лечит

19 сен 2019 : 		 Трейлер нового альбома AS I LAY DYING

14 сен 2019 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

27 авг 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления AS I LAY DYING

18 авг 2019 : 		 Трейлер нового альбома AS I LAY DYING

11 авг 2019 : 		 Новый альбом AS I LAY DYING выйдет в сентябре

17 июл 2019 : 		 Новый альбом AS I LAY DYING выйдет в сентябре
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|||| 26 апр 2023

Новые участники AS I LAY DYING внесли вклад в будущий альбом



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В рамках недавней беседы с вокалистом AS I LAY DYING, Tim Lambesis подтвердил, что новые музыканты также принимают участие в создании материала для будущего альбома:

«Nick Pierce только пару недель назад закончил запись ударных для альбома AS I LAY DYING... К сожалению, в наше время это не означает, что альбом выйдет очень скоро, но он в работе. Мы работаем с Ryan Neff. Ken Susi записывает несколько соло. Nick Pierce уже записал барабаны. Так что, отвечая на некоторые вопросы о том, "Вносят ли эти парни какой-либо вклад?", очевидно, что да. Просто у нас еще не готов окончательный продукт».




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