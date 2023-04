26 апр 2023



Новые участники AS I LAY DYING внесли вклад в будущий альбом



В рамках недавней беседы с вокалистом AS I LAY DYING, Tim Lambesis подтвердил, что новые музыканты также принимают участие в создании материала для будущего альбома:



«Nick Pierce только пару недель назад закончил запись ударных для альбома AS I LAY DYING... К сожалению, в наше время это не означает, что альбом выйдет очень скоро, но он в работе. Мы работаем с Ryan Neff. Ken Susi записывает несколько соло. Nick Pierce уже записал барабаны. Так что, отвечая на некоторые вопросы о том, "Вносят ли эти парни какой-либо вклад?", очевидно, что да. Просто у нас еще не готов окончательный продукт».





