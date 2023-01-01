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AS I LAY DYING в Европе



AS I LAY DYING опубликовали видео, рассказывающее о том, как для группы проходили европейские гастроли, включая выступления на Graspop Metal Meeting (Бельгия), Hellfest (Франция), Rockharz (Германия) и Rockwave (Греция).







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