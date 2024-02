сегодня



Новый альбом AS I LAY DYING выйдет в этом году



Вокалист AS I LAY DYING Tim Lambesis подтвердил, что новая пластинка коллектива будет выпущена в этом году и добавил:



«Не хочу показаться неуважительным к другим группам, но некоторые из них, когда они достигают такого уровня карьеры, как мы, начинают облегчаться или выпускать пластинки, которые, как мне кажется, менее захватывающие, чем их предыдущий материал. И я полагаю, что для нас это очень круто. В AS I LAY DYING я почувствовал себя на секунду лучше, чем раньше: на этой пластинке много по-настоящему классных напряженных партий, много отличных сложных мелодий, классная гитарная работа и все такое. И поэтому просто показать людям, что мы так же увлечены и полны энергии, как и раньше, вот что для меня особенно важно!»







