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Вокалист AS I LAY DYING — о желании нанять киллера



Tim Lambesis в рамках недавней беседы с "The Garza Podcast" коснулся того периода своей жизни, когда хотел нанять киллера для своей жены:



«Моё мышление было настолько изолированным в моём собственном сознании и оторванным от моей системы поддержки, что я даже не осознавал, насколько сильно я потерял себя и суть того, кем я был на самом деле. Я был одним человеком большую часть своей жизни, а затем в течение этого периода времени у меня был очень изолированный, другой тип мышления, и с тех пор я вернулся к тому, кем я был в ранней части своей жизни, плюс, конечно, добавилась перспектива всего, через что я прошёл.



Я не знаю, как это описать. Я потерял себя, я потерял свой путь, и я сидел в камере и думал: "Как я превратился в этого человека?" Это просто взорвало мой разум. И когда ментальное облако, туман рассеялся и я смог ясно увидеть, что, очевидно, есть тысяча лучших способов, которыми я мог бы пройти через развод, или тысяча более эффективных вариантов, если бы я хотел быть близким со своей семьёй или если бы я чувствовал то самое стремление отца, который испытывал...



Я могу говорить о том, что если говорить в общих чертах, любой отец, который теряет своих детей, испытывает жгучее чувство: "Я сделаю всё, чтобы исправить это, или сделать всё правильно, или сохранить эти отношения". Но если вы чувствуете, что готовы на всё, чтобы сохранить то, что для вас важнее всего на свете, это не значит, что вы осознаете, что это и есть лучший вариант. И я ясно увидел, как сидел и думал в камере: "Блин, я мог бы поступить иначе тысячей разных способов", и тот факт, что в моём сознании я в то время думал, что это был лучший способ справиться с ситуацией, взорвал мой собственный разум. Как я вообще мог об этом подумать? Меня это просто шокировало. И на самом деле нет никакого оправдания или способа объяснить то, что я сделал, кроме того, что, к счастью, на самом деле не было никакого реального физического вреда.



Осознание того, что я относительно молод и у меня есть остаток жизни, чтобы доказать себе, а не другим людям, что это очень ограниченный, страшный ход мыслей в моей жизни. И если это единичный, грязный мыслительный процесс, то в течение 30, 40, 50 лет вы это поймете. Но я не могу никому доказать это, выйдя из тюрьмы, типа: "Эй, ребята. Я изменился. Я хороший". Они должны сказать: "Вот кем ты был 32 года. Вот этот тёмный период твоей жизни. И вот кем ты будешь следующие 20..." У меня есть, по крайней мере, 20 лет, пока большинство людей в этом мире не будут готовы сказать: "Знаете что? Может быть, он действительно изменился. Может быть, тюремное заключение подействовало..." В одном из тех редких случаев, когда тюремное заключение реально помогло человеку. Может быть, я один из таких редких случаев. Но у меня есть 20 лет, чтобы доказать это. Поэтому я не тороплюсь, просто хочу быть самим собой и дать людям возможность увидеть это постепенно, с течением времени.



Я ненавижу говорить об этом в каком-либо контексте, потому что мне кажется, что это может выглядеть так, будто я оправдываюсь. Это не так. Я просто рассказываю людям о контексте, в котором всё это произошло. Вот и всё».







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