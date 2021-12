сегодня



Концертное видео AS I LAY DYING



AS I LAY DYING опубликовали концертное видео на "My Own Grave". Этот трек взят из недавно выпущенного Shaped By Fire (Deluxe Version):



1. Re-Separation (instrumental)

2. Roots Below

3. Destruction or Strength

4. My Own Grave (re-interpretation)

5. Redefined (re-interpretation)

6. Pre-Shaped by Fire (live intro)

7. Euphony From Ashes (live outro)

8. Blinded (Live from Munich)

9. My Own Grave (Live From Munich)

10. Burn To Emerge (instrumental)

11. Blinded (instrumental)

12. Shaped by Fire (instrumental)

13. Undertow (instrumental)

14. Torn Between (instrumental)

15. Gatekeeper (instrumental)

16. The Wreckage (instrumental)

17. My Own Grave (instrumental)

18. Take What's Left (instrumental)

19. Redefined (instrumental)

20. Only After We've Fallen (instrumental)

21. The Toll It Takes (instrumental) http://www.asilaydying.com







