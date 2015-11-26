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As I Lay Dying

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17 апр 2019 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

6 янв 2019 : 		 Видео с выступления AS I LAY DYING

6 июл 2018 : 		 О первом за 5 лет концерте AS I LAY DYING

19 июн 2018 : 		 AS I LAY DYING отыграли первое за пять лет шоу

19 июн 2018 : 		 AS I LAY DYING о своем возвращении

8 июн 2018 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

7 июн 2018 : 		 Фрагмент новой песни AS I LAY DYING

4 июн 2018 : 		 Фрагмент новой музыки от AS I LAY DYING

19 дек 2017 : 		 Вокалист AS I LAY DYING принес извинения

10 фев 2017 : 		 Вокалиста AS I LAY DYING выпустили досрочно

21 июл 2014 : 		 Вокалисту AS I LAY DYING отказали в суде

14 июл 2014 : 		 Вокалист AS I LAY DYING вернётся в суд на этой неделе

19 май 2014 : 		 Вокалист AS I LAY DYING получил шесть лет

3 май 2014 : 		 Оглашение приговора вокалисту AS I LAY DYING отложено

11 апр 2014 : 		 Участники AS I LAY DYING о заявлении на официальном сайте

26 фев 2014 : 		 Вокалист AS I LAY DYING признал свою вину

18 сен 2013 : 		 В доме вокалиста AS I LAY DYING найдены стероиды

7 авг 2013 : 		 Вокалисту AS I LAY DYING гарантировали возможность покинуть дом для курса физиотерапии

2 авг 2013 : 		 Вокалист AS I LAY DYING вернется в суд сегодня

9 июл 2013 : 		 Фронтмен AS I LAY DYING: «Однажды, я смогу рассказать обо всем»

5 июн 2013 : 		 Вокалист AS I LAY DYING вышел под залог в 160 000 долларов

31 май 2013 : 		 AS I LAY DYING отменили выступления в августе

31 май 2013 : 		 Вокалист AS I LAY DYING вышел под залог

23 май 2013 : 		 Об аресте вокалиста AS I LAY DYING и его финансах

20 май 2013 : 		 Репортаж о слушаниях по поводу залога для вокалиста AS I LAY DYING

19 май 2013 : 		 По словам адвоката, в деле с вокалистом AS I LAY DYING виноваты стероиды
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Новое видео AS I LAY DYING



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Новое видео AS I LAY DYING на композицию "Redefined" можно увидеть ниже. В записи трека принял участие специальный гость — фронтмен АUGUST BURNS RED Jake Luhrs.

"Redefined" является второй свежей песней AS I LAY DYING после релиза в прошлом году сингла "My Own Grave" с момента выхода вокалиста Tim Lambesis'a из тюрьмы и выпуска шестого студийника группы "Awakened" в сентябре 2012 года.



AS I LAY DYING Releases Music Video For New Song






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Lord Iscariah


17 апр 2019, 12:21		Вот AILD дают пизды вашим AC/DC и прочим старикам!

EMH


17 апр 2019, 13:35		Да... мощно, первый сингл правда больше понравился.
Но все же такие треки под особое настроение нужно слушать


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