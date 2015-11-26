Новое видео AS I LAY DYING на композицию "Redefined" можно увидеть ниже. В записи трека принял участие специальный гость — фронтмен АUGUST BURNS RED Jake Luhrs.
"Redefined" является второй свежей песней AS I LAY DYING после релиза в прошлом году сингла "My Own Grave" с момента выхода вокалиста Tim Lambesis'a из тюрьмы и выпуска шестого студийника группы "Awakened" в сентябре 2012 года.
Lord Iscariah
EMH
Но все же такие треки под особое настроение нужно слушать
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