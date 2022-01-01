9 сен 2022



Вокалист AS I LAY DYING обещает новый альбом в 2023 году



Tim Lambesis в рамках недавней беседы рассказал о том, как идут дела с сочинением нового материала AS I LAY DYING:



«У нас есть демо-записи, которыми мы обмениваемся с Phil'ом. Мы вдвоём пишем песни уже 20 лет, и поэтому у нас очень, я бы сказал, изысканный метод сочинения, когда мы обмениваемся демо-записями на ранних этапах, чтобы у них было время для доработки. А потом, когда уже есть полноценный инструментал, я начинаю писать текст. И обычно я не пишу тексты до тех пор, пока мы не воздадим все инструменталы. Так что вскоре после этого тура мы закончим работу над демо, и тогда я смогу начать писать тексты. И, надеюсь, к концу года мы закончим запись, чтобы в следующем году выпустить альбом».







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