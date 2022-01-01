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*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 32
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 24
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
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As I Lay Dying

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9 сен 2022 : 		 Вокалист AS I LAY DYING обещает новый альбом в 2023 году

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14 июн 2022 : 		 Новый состав AS I LAY DYING дебютировал на сцене

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15 дек 2021 : 		 Концертное видео AS I LAY DYING

24 сен 2021 : 		 Новая песня AS I LAY DYING

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6 сен 2021 : 		 AS I LAY DYING покинул гитарист

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19 дек 2020 : 		 Вокалист AS I LAY DYING немного угорел

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11 авг 2019 : 		 Новый альбом AS I LAY DYING выйдет в сентябре

17 июл 2019 : 		 Новый альбом AS I LAY DYING выйдет в сентябре

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6 июл 2018 : 		 О первом за 5 лет концерте AS I LAY DYING
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|||| 9 сен 2022

Вокалист AS I LAY DYING обещает новый альбом в 2023 году



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Tim Lambesis в рамках недавней беседы рассказал о том, как идут дела с сочинением нового материала AS I LAY DYING:

«У нас есть демо-записи, которыми мы обмениваемся с Phil'ом. Мы вдвоём пишем песни уже 20 лет, и поэтому у нас очень, я бы сказал, изысканный метод сочинения, когда мы обмениваемся демо-записями на ранних этапах, чтобы у них было время для доработки. А потом, когда уже есть полноценный инструментал, я начинаю писать текст. И обычно я не пишу тексты до тех пор, пока мы не воздадим все инструменталы. Так что вскоре после этого тура мы закончим работу над демо, и тогда я смогу начать писать тексты. И, надеюсь, к концу года мы закончим запись, чтобы в следующем году выпустить альбом».




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