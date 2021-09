сегодня



AS I LAY DYING покинул гитарист



Гитарист AS I LAY DYING Nick Hipa подтвердил, что уходит из группы:



«Я глубоко признателен за любовь, заботу и внимание, которые я получал в сообщениях за последний год, когда я практически не участвовал в общественной жизни. Мои дни были заняты карьерой моушн-дизайнера, глубоким вниманием к семье, заботой о здоровье и работой над другими творческими проектами. Реальная жизнь вытесняет время на такие вещи, как социальные сети, поэтому я прошу прощения у тех из вас, кто обращался ко мне за ответами по поводу моего отмежевания от AS I LAY DYING и не получил ответа. Я пытаюсь спокойно жить дальше.



На данный момент прошло уже больше года с тех пор, как я дистанцировался от них на личном и профессиональном уровне. За это время они только давали фанатам посты о мерчендайзинге и анонсы шоу. Такая деятельность подчёркивает и усиливает наши разногласия.



При всём уважении я ушёл, потому что история и смысл, на которых мы строили наше воссоединение, со временем значительно обветшали. То, что в основном сохранилось, — это поверхностная деятельность, которую я не могу оправдать поддержкой или участием в ней. Это не обвинение в адрес тех, кто решил остаться или продолжать участвовать в процессе. Есть колоссальное благо, которое может быть достигнуто благодаря сосредоточению на силе музыки. Однако на моей памяти и в моём недавнем опыте это достигается ценой терпимого отношения к поведению, которое иногда приводит к плохому обращению, неуважению и причиняет боль другим людям. У меня нет сил снова идти этим путём.



Талант и непоколебимые амбиции группы неоспоримы. Они будут продолжать выпускать успешную музыку и вести отличный бизнес. На человеческом уровне я надеюсь, что всё остальное у них будет хорошо.



Я благодарен за уроки, которые я получил, и за невероятных людей, с которыми мне удалось познакомиться и пообщаться за последние 17 лет.



Я всё ещё буду рядом.



С любовью ко всем, Nick Hipa».













+4 -0



просмотров: 566