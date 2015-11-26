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As I Lay Dying

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18 авг 2019 : 		 Трейлер нового альбома AS I LAY DYING

11 авг 2019 : 		 Новый альбом AS I LAY DYING выйдет в сентябре

17 июл 2019 : 		 Новый альбом AS I LAY DYING выйдет в сентябре

17 апр 2019 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

6 янв 2019 : 		 Видео с выступления AS I LAY DYING

6 июл 2018 : 		 О первом за 5 лет концерте AS I LAY DYING

19 июн 2018 : 		 AS I LAY DYING отыграли первое за пять лет шоу

19 июн 2018 : 		 AS I LAY DYING о своем возвращении

8 июн 2018 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

7 июн 2018 : 		 Фрагмент новой песни AS I LAY DYING

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19 дек 2017 : 		 Вокалист AS I LAY DYING принес извинения

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21 июл 2014 : 		 Вокалисту AS I LAY DYING отказали в суде
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AS I LAY DYING покинул гитарист



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Гитарист AS I LAY DYING Nick Hipa подтвердил, что уходит из группы:

«Я глубоко признателен за любовь, заботу и внимание, которые я получал в сообщениях за последний год, когда я практически не участвовал в общественной жизни. Мои дни были заняты карьерой моушн-дизайнера, глубоким вниманием к семье, заботой о здоровье и работой над другими творческими проектами. Реальная жизнь вытесняет время на такие вещи, как социальные сети, поэтому я прошу прощения у тех из вас, кто обращался ко мне за ответами по поводу моего отмежевания от AS I LAY DYING и не получил ответа. Я пытаюсь спокойно жить дальше.

На данный момент прошло уже больше года с тех пор, как я дистанцировался от них на личном и профессиональном уровне. За это время они только давали фанатам посты о мерчендайзинге и анонсы шоу. Такая деятельность подчёркивает и усиливает наши разногласия.

При всём уважении я ушёл, потому что история и смысл, на которых мы строили наше воссоединение, со временем значительно обветшали. То, что в основном сохранилось, — это поверхностная деятельность, которую я не могу оправдать поддержкой или участием в ней. Это не обвинение в адрес тех, кто решил остаться или продолжать участвовать в процессе. Есть колоссальное благо, которое может быть достигнуто благодаря сосредоточению на силе музыки. Однако на моей памяти и в моём недавнем опыте это достигается ценой терпимого отношения к поведению, которое иногда приводит к плохому обращению, неуважению и причиняет боль другим людям. У меня нет сил снова идти этим путём.

Талант и непоколебимые амбиции группы неоспоримы. Они будут продолжать выпускать успешную музыку и вести отличный бизнес. На человеческом уровне я надеюсь, что всё остальное у них будет хорошо.

Я благодарен за уроки, которые я получил, и за невероятных людей, с которыми мне удалось познакомиться и пообщаться за последние 17 лет.

Я всё ещё буду рядом.

С любовью ко всем, Nick Hipa».

Guitarist NICK HIPA Explains His Departure From AS I LAY DYING





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