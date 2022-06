сегодня



AS I LAY DYING расстались с барабанщиком



Вокалист AS I LAY DYING опубликовал следующее сообщение:



«Недавно Jordan Mancino сделал публичное заявление по поводу "внутренних проблем в AILD". Мы считаем, что необходимо поделиться с фанатами дополнительной информацией по этому вопросу, чтобы лучше понять ситуацию и избежать каких-либо ошибочных предположений.



Примерно последние 2 года Jordan отстранился от остальных членов AILD, сообщив нам, что в дальнейшем он хочет общаться только через адвокатов.



Остальные члены неоднократно пытались примириться с Jordan'ом, чтобы найти точки соприкосновения в том, как продолжить деятельность AILD в здоровой и позитивной манере.



Готовясь к деятельности группы после пандемии, оставшиеся участники посчитали для себя несправедливым препятствовать нашим амбициям из-за того, что кто-то отказывается вносить свой вклад или общаться открыто. Мы считаем, что это неэффективный способ продуктивной работы группы (или бизнеса).



Мы предложили ему возможность собраться и сыграть старые песни, или даже просто собраться в одной комнате, чтобы поговорить за несколько недель до установленного срока, когда нужно было найти замену барабанщику для предстоящих туров. Мы не получали никакого ответа до тех пор, пока не получили юридические документы о том, что Jordan желает уйти из группы и ожидает выплаты компенсации.



Оставшиеся члены группы считают, что мы должны найти другие решения, чтобы AILD продолжали двигаться вперёд без участия Jordan'а Mancino. В этой ситуации нет ничего личного. Мы хотим продолжать играть музыку, и мы не можем быть эффективной командой, если один из участников хочет ограничить прогресс и продуктивность, отказываясь общаться.



Остальные участники, которые пишут песни, занимаются логистикой гастролей, мерчендайзом и т. д., уверены, что мы сможем реализовать наши творческие амбиции с большей лёгкостью, зная, что все участники, продюсеры, агенты и члены команды полны энтузиазма. Движущая сила AILD по-прежнему существует.



На протяжении долгой карьеры Jordan прекрасно справлялся с исполнением песен AILD, а его барабанные партии на наших ранних записях, в частности, действительно продвинули жанр в целом. Мы навсегда останемся благодарны за его вклад и за те приятные минуты, которые мы провели вместе».





