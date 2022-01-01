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*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 22
*CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023? 22
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As I Lay Dying

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Вокалист AS I LAY DYING хвалит новых участников



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AS I LAY DYING опубликовали следующее сообщение:

«Phil и Tim не могут передать всю степень признательности за то, что Ken, Ryan и Nick были с нами в нашем первом туре.

AILD оказались в довольно сложной ситуации во время пандемии, когда нужно было, по возможности, удержать группу на плаву. Было много переживаний и неуверенности в том, что мы найдём команду ребят, которым мы сможем доверять, чтобы выступать на том уровне, которого требует эта группа, и которые смогут поддерживать позитивные условия работы/жизни, чтобы обеспечить всем удовольствие быть частью этой потенциально долгоиграющей группы.

Было настоящим счастьем смотреть на сцену и видеть улыбки на лицах каждого или даже видеть, как они избавляются от ошибки и возвращаются в режим, чтобы поддерживать атмосферу хорошего настроения. Приятно видеть, как участники смеются и улыбаются до и после шоу. Временами мы были строги к себе только потому, что хотели выложиться по максимуму в каждый момент каждого вечера. Мы преодолевали трудные моменты вместе. Было очень здорово работать с ребятами, чей подход к общению соответствует нашему уровню и является настоящим профессионализмом.

Мы с нетерпением ждём продолжения этих отношений с Tim'ом, Phil'ом, Ken'ом, Ryan'ом и Nick'ом — все они будут участвовать в проекте, поэтому мы благодарим всех, кто продолжает поддерживать AILD, возлагая большие надежды на будущее».




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