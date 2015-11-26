сегодня



Вокалист AS I LAY DYING — об уходе гитариста



Вокалист AS I LAY DYING Tim Lambesis в социальной сети поделился следующим сообщением:



«Возможность иметь разные мнения или приоритеты, но при этом искренне заботиться о благополучии другого человека — это то, что часто теряется в нашем современном обществе. Я просто хочу сказать, что искренне желаю Nick'у Hipa всего наилучшего в его следующей главе жизни, и я благодарен ему за то, что он желает мне и AILD того же.



Последние несколько лет я хотел сосредоточиться на музыке, потому что она возвращает меня к тому, почему я основал AILD 20 лет назад. Я с нетерпением жду возможности записывать новую музыку и вскоре снова увидеть многих из вас в турне!»







+1 -0



просмотров: 271

