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As I Lay Dying

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15 сен 2021 : 		 Вокалист AS I LAY DYING — об уходе гитариста

6 сен 2021 : 		 AS I LAY DYING покинул гитарист

23 июн 2021 : 		 Вокалиста AS I LAY DYING обвиняют в поджоге

28 фев 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления AS I LAY DYING

5 янв 2021 : 		 Вокалист AS I LAY DYING: «Бубенцы в порядке!»

19 дек 2020 : 		 Вокалист AS I LAY DYING немного угорел

13 май 2020 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

30 мар 2020 : 		 Нереализованный трек AS I LAY DYING

17 дек 2019 : 		 Гитарист AS I LAY DYING об отношениях с вокалистом

26 ноя 2019 : 		 Гитарист AS I LAY DYING верит, что время лечит

19 сен 2019 : 		 Трейлер нового альбома AS I LAY DYING

14 сен 2019 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

27 авг 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления AS I LAY DYING

18 авг 2019 : 		 Трейлер нового альбома AS I LAY DYING

11 авг 2019 : 		 Новый альбом AS I LAY DYING выйдет в сентябре

17 июл 2019 : 		 Новый альбом AS I LAY DYING выйдет в сентябре

17 апр 2019 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

6 янв 2019 : 		 Видео с выступления AS I LAY DYING

6 июл 2018 : 		 О первом за 5 лет концерте AS I LAY DYING

19 июн 2018 : 		 AS I LAY DYING отыграли первое за пять лет шоу

19 июн 2018 : 		 AS I LAY DYING о своем возвращении

8 июн 2018 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

7 июн 2018 : 		 Фрагмент новой песни AS I LAY DYING

4 июн 2018 : 		 Фрагмент новой музыки от AS I LAY DYING

19 дек 2017 : 		 Вокалист AS I LAY DYING принес извинения

10 фев 2017 : 		 Вокалиста AS I LAY DYING выпустили досрочно
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Вокалист AS I LAY DYING — об уходе гитариста



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Вокалист AS I LAY DYING Tim Lambesis в социальной сети поделился следующим сообщением:

«Возможность иметь разные мнения или приоритеты, но при этом искренне заботиться о благополучии другого человека — это то, что часто теряется в нашем современном обществе. Я просто хочу сказать, что искренне желаю Nick'у Hipa всего наилучшего в его следующей главе жизни, и я благодарен ему за то, что он желает мне и AILD того же.

Последние несколько лет я хотел сосредоточиться на музыке, потому что она возвращает меня к тому, почему я основал AILD 20 лет назад. Я с нетерпением жду возможности записывать новую музыку и вскоре снова увидеть многих из вас в турне!»

AS I LAY DYING



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