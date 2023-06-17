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*Новое видео SLIPKNOT 38
*Новая песня BLUT AUS NORD 34
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 20
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 14
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As I Lay Dying

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17 июн 2023 : 		 AS I LAY DYING сводят новый альбом

1 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления AS I LAY DYING

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11 апр 2023 : 		 AS I LAY DYING завершили запись ударных

20 окт 2022 : 		 Вокалист AS I LAY DYING — о желании нанять киллера

9 сен 2022 : 		 Вокалист AS I LAY DYING обещает новый альбом в 2023 году

21 июл 2022 : 		 Вокалист AS I LAY DYING хвалит новых участников

21 июн 2022 : 		 AS I LAY DYING расстались с барабанщиком

14 июн 2022 : 		 Новый состав AS I LAY DYING дебютировал на сцене

17 май 2022 : 		 AS I LAY DYING покинул басист

15 дек 2021 : 		 Концертное видео AS I LAY DYING

24 сен 2021 : 		 Новая песня AS I LAY DYING

15 сен 2021 : 		 Вокалист AS I LAY DYING — об уходе гитариста

6 сен 2021 : 		 AS I LAY DYING покинул гитарист

23 июн 2021 : 		 Вокалиста AS I LAY DYING обвиняют в поджоге

28 фев 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления AS I LAY DYING

5 янв 2021 : 		 Вокалист AS I LAY DYING: «Бубенцы в порядке!»

19 дек 2020 : 		 Вокалист AS I LAY DYING немного угорел

13 май 2020 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

30 мар 2020 : 		 Нереализованный трек AS I LAY DYING

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26 ноя 2019 : 		 Гитарист AS I LAY DYING верит, что время лечит

19 сен 2019 : 		 Трейлер нового альбома AS I LAY DYING

14 сен 2019 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

27 авг 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления AS I LAY DYING

18 авг 2019 : 		 Трейлер нового альбома AS I LAY DYING
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AS I LAY DYING сводят новый альбом



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Вокалист AS I LAY DYING Tim Lambesis в интервью на Graspop Metal Meeting сообщил, что группа завершает работу над новым альбомом — он находится на этапе сведения.




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17 июн 2023
x
xRReth
Едрить у него ряха

просмотров: 128

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