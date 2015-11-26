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Вокалист AS I LAY DYING немного угорел



Вокалист AS I LAY DYING Tim Lambesis оказался в больнице с 25% ожогов из-за неудачно разведенного костра. Видимо, 40-летний певец заливал газообразное вещество в костер, когда верхняя часть соскользнула и жидкость попала на его одежду.



Он поделился фотографией, под которой подписал:



«Держите хвост пистолетом несмотря ни на что! Я делаю все, что в моих силах, чтобы сохранять оптимизм перед операцией.



Я приношу извинения моим друзьям за то, что у меня еще не было времени, чтобы рассказать о том, что случилось. При попытке использовать немного розжига, вся крышка отвалилась, горючее вещество попало на мою одежду и в итоге я получил 25% ожог тела.



Я в больнице с субботы вечером, и, скорее всего, пробуду здесь еще пару недель. Сегодняшняя операция заключается в удалении оставшейся мертвой кожи, которую мы не смогли снять во время смены одежды на этой неделе. Это к лучшему, чтобы не пришлось так жестко страдать во время смены повязок и для меня это большое облегчение. Я очень благодарен работникам центра Бернса, которые заботятся обо мне.



Я постараюсь обновить информацию о моем выздоровлении. Это будет долгий путь, но в конце концов я вернусь в полную силу!»













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