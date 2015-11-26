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As I Lay Dying

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19 дек 2020 : 		 Вокалист AS I LAY DYING немного угорел

13 май 2020 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

30 мар 2020 : 		 Нереализованный трек AS I LAY DYING

17 дек 2019 : 		 Гитарист AS I LAY DYING об отношениях с вокалистом

26 ноя 2019 : 		 Гитарист AS I LAY DYING верит, что время лечит

19 сен 2019 : 		 Трейлер нового альбома AS I LAY DYING

14 сен 2019 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

27 авг 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления AS I LAY DYING

18 авг 2019 : 		 Трейлер нового альбома AS I LAY DYING

11 авг 2019 : 		 Новый альбом AS I LAY DYING выйдет в сентябре

17 июл 2019 : 		 Новый альбом AS I LAY DYING выйдет в сентябре

17 апр 2019 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

6 янв 2019 : 		 Видео с выступления AS I LAY DYING

6 июл 2018 : 		 О первом за 5 лет концерте AS I LAY DYING

19 июн 2018 : 		 AS I LAY DYING отыграли первое за пять лет шоу

19 июн 2018 : 		 AS I LAY DYING о своем возвращении

8 июн 2018 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

7 июн 2018 : 		 Фрагмент новой песни AS I LAY DYING

4 июн 2018 : 		 Фрагмент новой музыки от AS I LAY DYING

19 дек 2017 : 		 Вокалист AS I LAY DYING принес извинения

10 фев 2017 : 		 Вокалиста AS I LAY DYING выпустили досрочно

21 июл 2014 : 		 Вокалисту AS I LAY DYING отказали в суде

14 июл 2014 : 		 Вокалист AS I LAY DYING вернётся в суд на этой неделе

19 май 2014 : 		 Вокалист AS I LAY DYING получил шесть лет

3 май 2014 : 		 Оглашение приговора вокалисту AS I LAY DYING отложено

11 апр 2014 : 		 Участники AS I LAY DYING о заявлении на официальном сайте
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Вокалист AS I LAY DYING немного угорел



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Вокалист AS I LAY DYING Tim Lambesis оказался в больнице с 25% ожогов из-за неудачно разведенного костра. Видимо, 40-летний певец заливал газообразное вещество в костер, когда верхняя часть соскользнула и жидкость попала на его одежду.

Он поделился фотографией, под которой подписал:

«Держите хвост пистолетом несмотря ни на что! Я делаю все, что в моих силах, чтобы сохранять оптимизм перед операцией.

Я приношу извинения моим друзьям за то, что у меня еще не было времени, чтобы рассказать о том, что случилось. При попытке использовать немного розжига, вся крышка отвалилась, горючее вещество попало на мою одежду и в итоге я получил 25% ожог тела.

Я в больнице с субботы вечером, и, скорее всего, пробуду здесь еще пару недель. Сегодняшняя операция заключается в удалении оставшейся мертвой кожи, которую мы не смогли снять во время смены одежды на этой неделе. Это к лучшему, чтобы не пришлось так жестко страдать во время смены повязок и для меня это большое облегчение. Я очень благодарен работникам центра Бернса, которые заботятся обо мне.

Я постараюсь обновить информацию о моем выздоровлении. Это будет долгий путь, но в конце концов я вернусь в полную силу!»

AS I LAY DYING Frontman TIM LAMBESIS Suffers Burns To 25 Percent Of Body In Freak Accident





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

rTyas


19 дек 2020, 22:26		Shaped By Fire


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