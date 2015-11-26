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Видео с выступления AS I LAY DYING



Фэн-видео с концерта AS I LAY DYING, состоявшегося 2 декабря 2018 года в Poppodium 013 (Тильбург, Нидерланды), доступно для просмотра ниже.



















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