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As I Lay Dying

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6 янв 2019 : 		 Видео с выступления AS I LAY DYING

6 июл 2018 : 		 О первом за 5 лет концерте AS I LAY DYING

19 июн 2018 : 		 AS I LAY DYING отыграли первое за пять лет шоу

19 июн 2018 : 		 AS I LAY DYING о своем возвращении

8 июн 2018 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

7 июн 2018 : 		 Фрагмент новой песни AS I LAY DYING

4 июн 2018 : 		 Фрагмент новой музыки от AS I LAY DYING

19 дек 2017 : 		 Вокалист AS I LAY DYING принес извинения

10 фев 2017 : 		 Вокалиста AS I LAY DYING выпустили досрочно

21 июл 2014 : 		 Вокалисту AS I LAY DYING отказали в суде

14 июл 2014 : 		 Вокалист AS I LAY DYING вернётся в суд на этой неделе

19 май 2014 : 		 Вокалист AS I LAY DYING получил шесть лет

3 май 2014 : 		 Оглашение приговора вокалисту AS I LAY DYING отложено

11 апр 2014 : 		 Участники AS I LAY DYING о заявлении на официальном сайте

26 фев 2014 : 		 Вокалист AS I LAY DYING признал свою вину

18 сен 2013 : 		 В доме вокалиста AS I LAY DYING найдены стероиды

7 авг 2013 : 		 Вокалисту AS I LAY DYING гарантировали возможность покинуть дом для курса физиотерапии

2 авг 2013 : 		 Вокалист AS I LAY DYING вернется в суд сегодня

9 июл 2013 : 		 Фронтмен AS I LAY DYING: «Однажды, я смогу рассказать обо всем»

5 июн 2013 : 		 Вокалист AS I LAY DYING вышел под залог в 160 000 долларов

31 май 2013 : 		 AS I LAY DYING отменили выступления в августе

31 май 2013 : 		 Вокалист AS I LAY DYING вышел под залог

23 май 2013 : 		 Об аресте вокалиста AS I LAY DYING и его финансах

20 май 2013 : 		 Репортаж о слушаниях по поводу залога для вокалиста AS I LAY DYING

19 май 2013 : 		 По словам адвоката, в деле с вокалистом AS I LAY DYING виноваты стероиды

17 май 2013 : 		 Новое слушание по делу вокалиста AS I LAY DYING
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Видео с выступления AS I LAY DYING



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Фэн-видео с концерта AS I LAY DYING, состоявшегося 2 декабря 2018 года в Poppodium 013 (Тильбург, Нидерланды), доступно для просмотра ниже.



Watch AS I LAY DYING Perform In Tilburg






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