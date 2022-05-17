Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 28
*Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук... 17
*YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж... 17
*Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER 12
*Новое видео BEHEMOTH 11
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 9
*На новом альбоме SOULFLY будет 10-минутный эпик 8
*Новое видео ORIGIN 8
*Музыканты CHILDREN OF BODOM — о причинах распада группы 8
*CRADLE OF FILTH на NAPALM RECORDS 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 28
*Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук... 17
*YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж... 17
*Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER 12
*Новое видео BEHEMOTH 11
[= ||| все новости группы



*

As I Lay Dying

*



17 май 2022 : 		 AS I LAY DYING покинул басист

15 дек 2021 : 		 Концертное видео AS I LAY DYING

24 сен 2021 : 		 Новая песня AS I LAY DYING

15 сен 2021 : 		 Вокалист AS I LAY DYING — об уходе гитариста

6 сен 2021 : 		 AS I LAY DYING покинул гитарист

23 июн 2021 : 		 Вокалиста AS I LAY DYING обвиняют в поджоге

28 фев 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления AS I LAY DYING

5 янв 2021 : 		 Вокалист AS I LAY DYING: «Бубенцы в порядке!»

19 дек 2020 : 		 Вокалист AS I LAY DYING немного угорел

13 май 2020 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

30 мар 2020 : 		 Нереализованный трек AS I LAY DYING

17 дек 2019 : 		 Гитарист AS I LAY DYING об отношениях с вокалистом

26 ноя 2019 : 		 Гитарист AS I LAY DYING верит, что время лечит

19 сен 2019 : 		 Трейлер нового альбома AS I LAY DYING

14 сен 2019 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

27 авг 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления AS I LAY DYING

18 авг 2019 : 		 Трейлер нового альбома AS I LAY DYING

11 авг 2019 : 		 Новый альбом AS I LAY DYING выйдет в сентябре

17 июл 2019 : 		 Новый альбом AS I LAY DYING выйдет в сентябре

17 апр 2019 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

6 янв 2019 : 		 Видео с выступления AS I LAY DYING

6 июл 2018 : 		 О первом за 5 лет концерте AS I LAY DYING

19 июн 2018 : 		 AS I LAY DYING отыграли первое за пять лет шоу

19 июн 2018 : 		 AS I LAY DYING о своем возвращении

8 июн 2018 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

7 июн 2018 : 		 Фрагмент новой песни AS I LAY DYING
Показать далее
| - |

|||| 17 май 2022

AS I LAY DYING покинул басист



zoom
Басист/вокалист Josh Gilbert сообщил о своём уходе их AS I LAY DYING.

«Здравствуйте, друзья. После 15 лет (почти половины моей жизни) я решил расстаться с AS I LAY DYING. Несмотря на все взлёты и падения, я всегда буду благодарен за ту огромную возможность вырасти и путешествовать по миру, играя музыку вместе с группой. Всё это было бы невозможно без поклонников, так что я искренне благодарю всех вас за предоставленную мне возможность. Я желаю AILD всего самого лучшего, и надеюсь увидеть всех вас как можно скорее», — сказал музыкант.

«По мере того, как мы приближаемся к нашему первому гастрольному туру с начала 2020 года, в AILD произошло несколько событий, которыми мы хотели бы поделиться с нашими поклонниками. Последние пару лет, проведённые без гастролей, с неопределённостью того, как и когда они возобновятся, дали нам время подумать о новых начинаниях в жизни помимо AILD.

Josh Gilbert решил покинуть AILD, чтобы заняться другими музыкальными делами. С момента присоединения к AILD в 2007 году и по сей день он вносил большой вклад в музыкальное развитие, поэтому мы благодарны ему за всю его работу и дружбу на протяжении многих лет. Мы желаем ему всего наилучшего и с нетерпением ждём, куда приведёт его новый путь в жизни.

AS I LAY DYING будут выполнять свои гастрольные обязательства до конца 2022 года: американский тур "Two Decades of Destruction" (10 июня — 17 июля) и европейский фестивальный сезон в августе.

Мы благодарны за то, что в предстоящих концертах с нами будет работать Ryan Neff из MISS MAY I, который возьмет на себя обязанности бас-гитариста и вокалиста. Мы впервые встретились с ним в Мехико, играя вместе в 2012 году, так что мы рады разделить сцену со знакомым нам человеком и талантливым музыкантом.

В этих двух турах к нам присоединится и еще один человек — на второй гитаре будет наш хороший друг Ken Susi из UNEARTH. Мы знаем его почти 20 лет, вместе играли на сцене и участвовали во многих турах. Стиль игры Ken'а близок к AILD, поэтому мы очень рады, что к нам присоединился наш близкий друг и потрясающий гитарист.

Мы благодарны нашим поклонникам за их постоянную поддержку, поскольку мы вступаем в новую главу существования с новой энергией и энтузиазмом. Было много перемен, но главным приоритетом AILD всегда было и будет создание новой музыки. Мы планируем выпустить новую песню в ближайшее время и завершить работу над полноформатником к концу года.

Мы с нетерпением ждём встречи со многими знакомыми в наших предстоящих турах и благодарим вас за то, что вы верили в нас на каждом этапе пути!» — сказали оставшиеся в группе участники.








Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

17 май 2022
m
marquee
Посыпалась группа...
17 май 2022
x
xRReth
ковид подкосил
17 май 2022
Svarg_1349
Уверен, на материале это не скажется. На новом альбоме будет тот же старый добрый металкор.

просмотров: 780

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом