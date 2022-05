17 май 2022



AS I LAY DYING покинул басист



Басист/вокалист Josh Gilbert сообщил о своём уходе их AS I LAY DYING.



«Здравствуйте, друзья. После 15 лет (почти половины моей жизни) я решил расстаться с AS I LAY DYING. Несмотря на все взлёты и падения, я всегда буду благодарен за ту огромную возможность вырасти и путешествовать по миру, играя музыку вместе с группой. Всё это было бы невозможно без поклонников, так что я искренне благодарю всех вас за предоставленную мне возможность. Я желаю AILD всего самого лучшего, и надеюсь увидеть всех вас как можно скорее», — сказал музыкант.



«По мере того, как мы приближаемся к нашему первому гастрольному туру с начала 2020 года, в AILD произошло несколько событий, которыми мы хотели бы поделиться с нашими поклонниками. Последние пару лет, проведённые без гастролей, с неопределённостью того, как и когда они возобновятся, дали нам время подумать о новых начинаниях в жизни помимо AILD.



Josh Gilbert решил покинуть AILD, чтобы заняться другими музыкальными делами. С момента присоединения к AILD в 2007 году и по сей день он вносил большой вклад в музыкальное развитие, поэтому мы благодарны ему за всю его работу и дружбу на протяжении многих лет. Мы желаем ему всего наилучшего и с нетерпением ждём, куда приведёт его новый путь в жизни.



AS I LAY DYING будут выполнять свои гастрольные обязательства до конца 2022 года: американский тур "Two Decades of Destruction" (10 июня — 17 июля) и европейский фестивальный сезон в августе.



Мы благодарны за то, что в предстоящих концертах с нами будет работать Ryan Neff из MISS MAY I, который возьмет на себя обязанности бас-гитариста и вокалиста. Мы впервые встретились с ним в Мехико, играя вместе в 2012 году, так что мы рады разделить сцену со знакомым нам человеком и талантливым музыкантом.



В этих двух турах к нам присоединится и еще один человек — на второй гитаре будет наш хороший друг Ken Susi из UNEARTH. Мы знаем его почти 20 лет, вместе играли на сцене и участвовали во многих турах. Стиль игры Ken'а близок к AILD, поэтому мы очень рады, что к нам присоединился наш близкий друг и потрясающий гитарист.



Мы благодарны нашим поклонникам за их постоянную поддержку, поскольку мы вступаем в новую главу существования с новой энергией и энтузиазмом. Было много перемен, но главным приоритетом AILD всегда было и будет создание новой музыки. Мы планируем выпустить новую песню в ближайшее время и завершить работу над полноформатником к концу года.



Мы с нетерпением ждём встречи со многими знакомыми в наших предстоящих турах и благодарим вас за то, что вы верили в нас на каждом этапе пути!» — сказали оставшиеся в группе участники.















