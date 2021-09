сегодня



Новая песня AS I LAY DYING



"Roots Below", новая песня группы AS I LAY DYING, доступна для прослушивания ниже. Этот трек оказался за бортом во время работы над 'Shaped By Fire', но сейчас Phil [Sgrosso, guitar] и Josh [Gilbert, bass, clean vocals] смогли вдохнуть в него новую жизнь.













+1 -0



просмотров: 365