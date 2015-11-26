Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Долгожданный альбом клавишника FAITH NO MORE выйдет весной 491
*Из ICED EARTH ушел вокалист. И басист тоже ушел 193
*Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок 71
*Лидера BEHEMOTH признали виновным 67
*Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями 56
[= ||| все новости группы



*

As I Lay Dying

*



28 фев 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления AS I LAY DYING

5 янв 2021 : 		 Вокалист AS I LAY DYING: «Бубенцы в порядке!»

19 дек 2020 : 		 Вокалист AS I LAY DYING немного угорел

13 май 2020 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

30 мар 2020 : 		 Нереализованный трек AS I LAY DYING

17 дек 2019 : 		 Гитарист AS I LAY DYING об отношениях с вокалистом

26 ноя 2019 : 		 Гитарист AS I LAY DYING верит, что время лечит

19 сен 2019 : 		 Трейлер нового альбома AS I LAY DYING

14 сен 2019 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

27 авг 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления AS I LAY DYING

18 авг 2019 : 		 Трейлер нового альбома AS I LAY DYING

11 авг 2019 : 		 Новый альбом AS I LAY DYING выйдет в сентябре

17 июл 2019 : 		 Новый альбом AS I LAY DYING выйдет в сентябре

17 апр 2019 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

6 янв 2019 : 		 Видео с выступления AS I LAY DYING

6 июл 2018 : 		 О первом за 5 лет концерте AS I LAY DYING

19 июн 2018 : 		 AS I LAY DYING отыграли первое за пять лет шоу

19 июн 2018 : 		 AS I LAY DYING о своем возвращении

8 июн 2018 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

7 июн 2018 : 		 Фрагмент новой песни AS I LAY DYING

4 июн 2018 : 		 Фрагмент новой музыки от AS I LAY DYING

19 дек 2017 : 		 Вокалист AS I LAY DYING принес извинения

10 фев 2017 : 		 Вокалиста AS I LAY DYING выпустили досрочно

21 июл 2014 : 		 Вокалисту AS I LAY DYING отказали в суде

14 июл 2014 : 		 Вокалист AS I LAY DYING вернётся в суд на этой неделе

19 май 2014 : 		 Вокалист AS I LAY DYING получил шесть лет
Показать далее
| - |

|||| 28 фев 2021

Профессиональное видео с выступления AS I LAY DYING



*
zoom
*
* *
Профессиональное видео с выступления AS I LAY DYING, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2011, доступно для просмотра ниже.

AS I LAY DYING - Pro-Shot Live Video From Wacken Open Air 2011 Streaming



Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 294

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом