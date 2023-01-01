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Glenn Hughes

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|||| 30 авг 2023

GLENN HUGHES: «Нельзя, чтобы люди платили, чтобы увидеть, как кто-то поёт под фонограмму»



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В рамках беседы в подкасте "Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern" Glenn Hughes выразил мнение о тех исполнителях, которые полагаются на заранее записанные треки:

«Я думаю, что в целом бэк-треки для некоторой музыки допустимы. Некоторые группы годами используют фонограмму, но не для вокала. Я думаю, что это нормально. Но насчёт вокала у меня другое мнение. Нельзя, чтобы люди платили, чтобы увидеть, как кто-то поёт под фонограмму. Это нечестно. И, кстати, многие фанаты платят за такие выступления, о чём вы, возможно, даже не подозреваете, и это просто ужасно. Я не могу называть имён».

На вопрос о том, завершит ли он деятельность, если почувствует, что больше не может выкладываться в вокальном плане, Glenn ответил:

«Если я испытываю страх... Я не посылаю во Вселенную сигнал о том, что что-то не так. Я считаю, что если люди живут неподобающе, если они не привели в порядок голову, если у них неразбериха в мыслях, если они чувствуют, что с их телом творится что-то неладное, и они думают, что заболеют, они обязательно заболеют. Я не хочу болеть. Я каждый день старательно работаю, поддерживаю себя в хорошем состоянии.

Для меня словосочетание "уйти на покой"... Я не думаю, что я когда-нибудь я закончу деятельность, но мне нельзя замедляться. Если я остановлюсь, я не смогу начать снова. Я не могу отдыхать по полгода. THE DEAD DAISIES хотели взять отпуск на полгода, и я отказался. Вот почему я продолжаю работать. Так что я буду продолжать до того момента, когда решу: "Мне нужно сбавить обороты". У меня много энергии для пожилого человека, так что я буду продолжать это делать, пока здраво мыслю, имею хороший вокал и пребываю хорошей форме».




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