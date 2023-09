сегодня



JOE BONAMASSA и CHAD SMITH присоединились на сцене к GLENN HUGHES в рамках выступления восьмого сентября в The Canyon Beverly Hills At The Saban Theatre и Beverly Hills, California, исполнив "Burn" и "Highway Star". JOE также сыграл и "Mistreated".











