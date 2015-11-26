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Glenn Hughes

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GLENN HUGHES — о введении в Зал Славы Рок-н-Ролла



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GLENN HUGHES в рамках беседы в программе "Live From Nerdville With Joe Bonamassa" вспомнил о событиях, связанных с введением DEEP PURPLE в Зал Славы Рок-н-Ролла в 2016 году:

«В тот вечер умер мой отец. Он страдал деменцией и целую неделю чувствовал себя неважно. И мама звонила мне каждый день, как обычно делают наши мамы, а в тот раз она не позвонила. И я чувствовал, что что-то не так. Я ни с кем не говорил — Gabi знала обо всём, конечно же, но я никому ничего не сказал. И это не было моим нормальным поведением.

Я был очень рад стоять на сцене с моими добрыми друзьями, моей семьёй. И быть принятым в Зал Славы Рок-н-Ролла — большое достижение для каждого, и у нас есть друзья, которые там должны были быть, но их там ещё нет.

Я продолжаю делать то, чем занимаюсь вот уже пятьдесят лет, и это достижение всё равно значимо.

Мы с David'ом Coverdale'ом держались за руки. Мы очень, очень близки, и всегда так было, но в тот вечер мы держали друг друга за руки. Для каждого из нас было классно быть принятым вместе со своими друзьями — это по-настоящему здорово!»

GLENN HUGHES Looks Back On 2016 ROCK AND ROLL HALL OF FAME Induction:





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