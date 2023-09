сегодня



Альбом GLENN HUGHES и ROBIN GEORGE все таки выйдет на CD



Cherry Red Records сообщили о том, что 24 ноября состоится выпуск "потерянного диска" GLENN HUGHES и ROBIN GEORGE, запись которого состоялась в далеком 1989 году:



"Flying"

"Overcome"

"I Want"

"Haunted" (featuring Trapeze’s Dave Holland, Mel Galley & Terry Rowley)

"Number One"

"Sweet Revenge"

"The American Way"

"Machine"

"Steal My Heart"

"Things Have Gotta Change"

"Don’t Come Crying"

"Loving You"

"War Dance"







