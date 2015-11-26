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Glenn Hughes

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18 янв 2021 : 		 GLENN HUGHES — о возможном сотрудничестве с TONY IOMMI

7 авг 2020 : 		 GLENN HUGHES продолжит сочинять музыку до последнего дня

22 июл 2020 : 		 GLENN HUGHES — о введении в Зал Славы Рок-н-Ролла

27 апр 2020 : 		 Новое видео GLENN HUGHES

4 дек 2019 : 		 GLENN HUGHES: «Я играл с лучшими гитаристами. И Гэри Мур был венцом»

20 сен 2019 : 		 Видео с выступления GLENN HUGHES

4 июн 2019 : 		 GLENN HUGHES и TRAPEZE: репортаж 1994 года

12 фев 2019 : 		 GLENN HUGHES пока не хочет записывать сольный альбом

29 янв 2019 : 		 GLENN HUGHES: «Я просто музыкант, оказавшийся в нужное время в нужном месте»

18 дек 2018 : 		 GLENN HUGHES урегулировал все разногласия с DEEP PURPLE по авторским отчислениям

4 дек 2018 : 		 Концертное видео GLENN HUGHES

14 сен 2018 : 		 GLENN HUGHES: «Если Mick Jagger ещё в деле, то у меня есть шанс!»

11 сен 2018 : 		 GLENN HUGHES исполняет DEEP PURPLE

27 авг 2018 : 		 GLENN HUGHES открыл американскую часть тура

27 авг 2018 : 		 GLENN HUGHES о возможном сотрудничестве с COVERDALE'ом

21 авг 2018 : 		 GLENN HUGHES об Арете Франклин

23 июл 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления GLENN HUGHES

16 фев 2018 : 		 GLENN HUGHES о Дейве Холланде

8 фев 2018 : 		 GLENN HUGHES собирается выпустить фильм о текущем турне

16 янв 2018 : 		 GLENN HUGHES об исполнении песен DEEP PURPLE

4 окт 2017 : 		 GLENN HUGHES исполняет DEEP PURPLE

29 сен 2017 : 		 GLENN HUGHES о RITCHIE BLACKMORE: «Он большой оригинал»

27 сен 2017 : 		 Причина раннего завершения шоу GLENN HUGHES

27 сен 2017 : 		 GLENN HUGHES сократил выступление

22 сен 2017 : 		 GLENN HUGHES исполняет DEEP PURPLE

20 сен 2017 : 		 GLENN HUGHES завершил запись «секретного проекта»
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GLENN HUGHES — о возможном сотрудничестве с TONY IOMMI



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В рамках недавнего разговора с The Metal Voice GLENN HUGHES ответил на вопрос о том, есть ли шансы, что он вновь будет сотрудничать с TONY IOMMI:

«С Tony всегда что-то происходит. Мы выпустили три альбома, и никогда не знаешь, что и как будет дальше, есть вероятность, что будет ещё один. Но в это время так трудно что-либо сказать, потому что я просто делаю всё, что в моих силах, чтобы The DEAD DAISIES попали к как можно большему количеству людей, насколько это возможно в принципе».

GLENN HUGHES Doesn





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