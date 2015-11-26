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GLENN HUGHES — о возможном сотрудничестве с TONY IOMMI



В рамках недавнего разговора с The Metal Voice GLENN HUGHES ответил на вопрос о том, есть ли шансы, что он вновь будет сотрудничать с TONY IOMMI:



«С Tony всегда что-то происходит. Мы выпустили три альбома, и никогда не знаешь, что и как будет дальше, есть вероятность, что будет ещё один. Но в это время так трудно что-либо сказать, потому что я просто делаю всё, что в моих силах, чтобы The DEAD DAISIES попали к как можно большему количеству людей, насколько это возможно в принципе».













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