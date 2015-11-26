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GLENN HUGHES : «Я принял Интернет»



GLENN HUGHES в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, как, на его взгляд, появление Интернета изменило связь между людьми и образ прослушивания музыки:



«В те времена, до появления Интернета, у вас не было возможности связаться с кем-либо. Всем заправляли руководители звукозаписывающих компаний; некоторые из них не имели ни малейшего представления о том, что они делают. Большинство руководителей звукозаписывающих компаний вообще ничего не понимают в музыке; это всё бизнес. И эта проблема меня беспокоит в сегодняшней музыке — всё дело в бизнесе, всё дело в деньгах, в том, чтобы вложить деньги во что-то, что, возможно, не является хорошим. Это всё корпорации. Никто не развивается — ни один молодой артист не развивается, как это было 30 лет назад. Это проблема, с которой я столкнулся. Но с другой стороны, если мы не примем настоящее, если мы не примем перемены, те люди, которые не примут их, останутся позади. Поэтому я принял Интернет. У меня есть команда по работе с социальными сетями, и мы используем их. Я общаюсь со многими людьми в Интернете. Мне нравится общаться с ними. Но музыка — это моя жизнь. Ничто не занимает место музыки. Поэтому я всегда готовлю новую музыку, чтобы дарить и исполнять её как для старых, так и для новых слушателей».







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