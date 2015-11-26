Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SEPULTURA: «Еда из мяса — просто мусор!» 104
*BRIAN MAY считает антиваксеров чудиками 62
*Специальный бокс-сет от IRON MAIDEN 39
*Концертное видео ULVER 27
*MARC RIZZO: «От SOULFLY я не получил никакой поддержки» 23
[= ||| все новости группы



*

Glenn Hughes

*



18 авг 2021 : 		 GLENN HUGHES: «Я принял Интернет»

22 июл 2021 : 		 ORANGE AMPLIFICATION представили фирменный усилитель от GLENN HUGHES

29 июн 2021 : 		 GLENN HUGHES любит RITCHIE BLACKMORE'а, но работать с ним снова не стал бы

20 фев 2021 : 		 GLENN HUGHES рассказал о встрече с юным LARS'ом ULRICH'ом

18 янв 2021 : 		 GLENN HUGHES — о возможном сотрудничестве с TONY IOMMI

7 авг 2020 : 		 GLENN HUGHES продолжит сочинять музыку до последнего дня

22 июл 2020 : 		 GLENN HUGHES — о введении в Зал Славы Рок-н-Ролла

27 апр 2020 : 		 Новое видео GLENN HUGHES

4 дек 2019 : 		 GLENN HUGHES: «Я играл с лучшими гитаристами. И Гэри Мур был венцом»

20 сен 2019 : 		 Видео с выступления GLENN HUGHES

4 июн 2019 : 		 GLENN HUGHES и TRAPEZE: репортаж 1994 года

12 фев 2019 : 		 GLENN HUGHES пока не хочет записывать сольный альбом

29 янв 2019 : 		 GLENN HUGHES: «Я просто музыкант, оказавшийся в нужное время в нужном месте»

18 дек 2018 : 		 GLENN HUGHES урегулировал все разногласия с DEEP PURPLE по авторским отчислениям

4 дек 2018 : 		 Концертное видео GLENN HUGHES

14 сен 2018 : 		 GLENN HUGHES: «Если Mick Jagger ещё в деле, то у меня есть шанс!»

11 сен 2018 : 		 GLENN HUGHES исполняет DEEP PURPLE

27 авг 2018 : 		 GLENN HUGHES открыл американскую часть тура

27 авг 2018 : 		 GLENN HUGHES о возможном сотрудничестве с COVERDALE'ом

21 авг 2018 : 		 GLENN HUGHES об Арете Франклин

23 июл 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления GLENN HUGHES

16 фев 2018 : 		 GLENN HUGHES о Дейве Холланде

8 фев 2018 : 		 GLENN HUGHES собирается выпустить фильм о текущем турне

16 янв 2018 : 		 GLENN HUGHES об исполнении песен DEEP PURPLE

4 окт 2017 : 		 GLENN HUGHES исполняет DEEP PURPLE

29 сен 2017 : 		 GLENN HUGHES о RITCHIE BLACKMORE: «Он большой оригинал»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GLENN HUGHES: «Я принял Интернет»



*
zoom
*
* *
GLENN HUGHES в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, как, на его взгляд, появление Интернета изменило связь между людьми и образ прослушивания музыки:

«В те времена, до появления Интернета, у вас не было возможности связаться с кем-либо. Всем заправляли руководители звукозаписывающих компаний; некоторые из них не имели ни малейшего представления о том, что они делают. Большинство руководителей звукозаписывающих компаний вообще ничего не понимают в музыке; это всё бизнес. И эта проблема меня беспокоит в сегодняшней музыке — всё дело в бизнесе, всё дело в деньгах, в том, чтобы вложить деньги во что-то, что, возможно, не является хорошим. Это всё корпорации. Никто не развивается — ни один молодой артист не развивается, как это было 30 лет назад. Это проблема, с которой я столкнулся. Но с другой стороны, если мы не примем настоящее, если мы не примем перемены, те люди, которые не примут их, останутся позади. Поэтому я принял Интернет. У меня есть команда по работе с социальными сетями, и мы используем их. Я общаюсь со многими людьми в Интернете. Мне нравится общаться с ними. Но музыка — это моя жизнь. Ничто не занимает место музыки. Поэтому я всегда готовлю новую музыку, чтобы дарить и исполнять её как для старых, так и для новых слушателей».

GLENN HUGHES:





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 266

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом